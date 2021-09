"Das Internat": Startdatum für Staffel 3 bekannt!

"Das Internat": Serienstart für Staffel 3 bekannt

Wir haben gute Neuigkeiten: "Das Internat" bekommt eine dritte Staffel und es gibt bereits ein Startdatum: Am 25. Oktober 2021 sind die Sommerferien für eure Social-Media-Stars vorbei und sie schlüpfen wieder in der Rolle der F.L.Y Schüler*innen. Die dritte Staffel der Erfolgsserie läuft natürlich wieder auf Joyn und wird stolze 24 Folgen haben, die ihr durchbingen könnt. Was passiert? Die Serien-Stars sind wieder aus dem Ökozentrum zurück im Internat und uns erwartet das absolute Gefühlschaos. Es wird zudem einen neuen Mitschüler geben: Fonsi, der allen Frauen den Kopf verdreht – sogar der Sportlehrerin Frau Kovac! Neben vielen lustigen Szenen und Witzen, sollen in dieser Staffel jedoch auch ernste Themen wie Catcalling, sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Homophobie thematisiert werden. Ein ziemlich cooler Move der Influencer-Serie. Natürlich warten auch noch ein paar Überraschungsgäste auf euch …

Das erwartet euch in Staffel 3 von "Das Internat"

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Das Internat" sind mittlerweile schon beendet. Jetzt heißt es für die Produktion also Endspurt und für uns nur noch ein bisschen Geduld, bis endlich Oktober ist. "Das Internat" glänzt mit einem Cast, der viele eurer liebsten Social-Media-Stars beinhaltet: Mario Novembre, Payton Ramolla, Leon Pelz, Lisa Küppers, Marvin Holm, Luana Knöll, Leoobalys, Lea Mirzanli, Chany Dakota und Finn Schöwing schlüpfen in ihre bekannten Hauptrollen. Zum Hauptcast kommen in Staffel 3 jedoch noch ein paar Neuzugänge dazu: Ivana Novembre, Marios Schwester, Nashawn Schäfer und Laura Marie Soons mischen das F.L.Y Internat ordentlich auf. Außerdem wird es noch weitere Überraschungsgäste geben: Annika Teller, Gewitter im Kopf und Raed bekommen kleine Rollen in der neuen Staffel. Schon der Trailer zu Staffel 2 von "Das Internat" war krass, wir können es kaum erwarten, bald die ersten Ausschnitte aus der dritten Staffel zu sehen. Joyn zeigt ab 25. Oktober 2021 wöchentlich drei neue Folgen der 24-teiligen Serie kostenlos. „Das Internat“ wird entwickelt und produziert von PANTAFLIX Studios.

Gemeinsam mit Instagram und "Das Internat" starten wir parallel zur neuen Staffel eine Aktion für mehr Respekt, für freie Liebe und Toleranz und setzen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung. Stay tuned, es wird euch noch viel Content zu Staffel 3 bei uns erwarten. Hier gibt's die ersten Eindrücke der Dreharbeiten:

