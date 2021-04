"Das Internat": So krass ist der erste Trailer zu Staffel 2

Erster Trailer zu "Das Internat" Staffel 2 ist da!

Es gibt Neues aus dem "F.L.Y"-Internat! Heute startet die zweite Staffel der Influencer-Serie "Das Internat" auf joyn.de. Ab jetzt gibt es jeden Montag, Mittwoch und Freitag neue Folgen auf dem Streaming-Dienst für euch. Wenn du lustige Serien zum Lachen suchst, solltest du diese Serie unbedingt auf deine Liste der beliebtesten Comedy-Shows setzen. Nach einem erfolgreichen Start im letzten Jahr geht es jetzt für "Das Internat" weiter. Wir haben den ersten Trailer von Staffel 2 für euch und können euch jetzt schon sagen, dass es wieder extrem spannend wird. In den Hauptrollen findet ihr auch in diesem Jahr viele eurer liebsten Social-Media-Stars: Mario Novembre, Nathan Goldblat, NikaSofie, Payton R., Leon Pelz, Lisa Küppers, Leoobalys, Chany Dakota und viele mehr. Moderatorin Sonya Kraus spielt die Direktorin des Internats.

"Das Internat"-Trailer: Das passiert in der 2. Staffel

Kurz vorab: Den Titelsong zu "Das Internat" liefert Mario Novembre mit seinem Mega-Ohrwurm "10 von 10". Außerdem bringt er zum Start der Serie auch einen ganz neuen Track raus, den ihr schon im Trailer hören könnt. "Allein sein" von Mario erscheint schon am 23. April – wir freuen uns drauf! Aber zuerst werden wir heute die erste Folge von "Das Internat – Staffel 2" suchten, denn es wird richtig abgehen. Die Fortsetzung knüpft direkt an die Geschehnisse in der ersten Staffel an. Nach einem Wasserrohrbruch müssen die "F.L.Y."-Schüler*innen umziehen, doch die Enttäuschung kommt ziemlich schnell: Ab jetzt wohnen sie in einem semi-hübschen Ökozentrum, wo es nicht mal WLAN gibt! Auch der Unterricht wird sich enorm ändern. Schon mal was von dem Fach "Bäume umarmen" gehört? 😂 Im Trailer konnten wir ein paar heiße Kuss-Szenen zwischen Toni (Mario Novembre) und Kat (Payton R.) und Ben (Leon Pelz) und Mia (Luana Knöll) beobachten. Wir sind sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Nach dem Trailer zu "Das Internat" ist jedenfalls klar, dass uns auch in Staffel 2 viele Dramen aber auch eine fette Portion Spaß erwarten wird. Schaut euch hier den Trailer an:

