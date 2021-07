Neue Studie beweist: DIESES Instagram Verhalten verrät wahre Liebe

Pärchen Postings auf Instagram

Instagram ist nicht direkt eine Dating 💕 Plattform. Aber dennoch lässt sich anhand des Posting Verhalten von Menschen ablesen, wie wohl sie sich mit ihrem/ihrer Partner*in fühlen – das fand nun eine neue Studie heraus. „Instagram ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil von romantischen Beziehungen in unser aller Leben”, erklärt Studienleiterin Liesel Sharabi, Assistensprofessorin an Arizona State University. „Wir haben uns gefragt, was das Posting Verhalten auf Instagram für Aufschlüsse über die Qualität einer Beziehung geben kann.“

Klicktipp:

Das sind die schönsten Liebes-Paare der Filmgeschichte

Glückliches Pärchen Verhalten auf Instagram

Die Studie untersuchte dabei die Instagram Profile von 178 heterosexuellen Paarenhinsichtlich ihrer Beziehung und den Inhalten, welche zu der Beziehung und dem/der Partner*in gepostet 📱 wurden. Dabei wurde festgestellt, dass glückliche Paare ihren Schatz sehr häufig im Rahmen ihrer Postings zeigten, verlinkten oder erwähnten. Außerdem ließen sie bei ihrem / ihrer Partner*in viel häufiger ein Like oder Kommentar auf deren Posts zurück. Menschen, die hingegen (vielleicht auch "nur" unterbewusst) das Gefühl haben, nicht glücklich zu sein, oder denken, es könnte noch jemand „Besseren“ für sie geben, interagieren nicht so häufig mit ihrem/ihrer Partner*in. Also:

Liebt er/sie dich, wirst du einen festen Platz auf seinem/ihren Instagram Channel haben

Zeigt Instagram die Realität der Liebe?

"Viele Leute denken, dass glücklich wirkende Paare auf Instagram wahrscheinlich Fake sein müssen“, berichtet Studienleiterin Liesel Sharabi im Interview mit dem Online Portal PsyOrg, „Wir haben aber rausgefunden, dass Paare, die auf Instagram happy scheinen es meistens auch sind!“ Auch erwähnt sie, dass natürlich auch glückliche Paare ihre Ups und Down haben – die schlechten Tage aber eben meistens nicht öffentlich zu sehen sein werden.