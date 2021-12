Dagi Bee schwanger: Weihnachten im Krankenhaus

Dagi Bee und Eugen Kazakov werden in wenigen Tagen das erste Mal Eltern! Baby-Gender-Reveal-Party, die engere Auswahl der Namen oder der Verlauf der Schwangerschaft – die beiden Webstars binden ihre Fans so gut es geht in ihr Leben mit ein. ⤵️

Dagi Bee und Eugen: Bald lernen sie ihren Sohn kennen

Als bekannt wurde, dass Dagi Bee und ihr Ehemann Eugen ihr erstes Kind erwarten, hat sich die Fanbase extrem gefreut! Und nun ist Dagis Schwangerschaft fast schon wieder vorbei! Heute beginnt für die 27-Jährige ihre 40. Schwangerschaftswoche. Bald, sehr bald, können sie und Eugen ihr Baby K also in den Armen halten. Dagi selbst droppte in ihren Insta-Storys bereits, dass es jeden Moment so weit sein könnte. Kann es also sein, dass Baby K ein Weihnachtsbaby wird? Werden Dagi Bee und Eugen Heiligabend im Krankenhaus verbringen?

Babys 2020/2021: Diese Stars sind schwanger!

Baby K ein Weihnachtsbaby?

Dagi Bee und Eugen sind auf jeden Fall auf ihren Sohn vorbeireitet und können es kaum erwarten, Eltern zu werden. Damit die Geburt von Dagi Bees Baby etwas angenehmer wird, hatte sie sich auch wöchentlichen Akupunkturstunden unterzogen. Bleibt zu hoffen, dass die Geburt nun schmerzfreier über die Bühne geht. Ende dieser Woche würde Dagi Bee ihre 40. Schwangerschaftswoche abschließen. Dass es also jeden Moment so weit sein kann, trifft die Sache auf den Punkt. Egal, ob Baby K vor, an oder nach Weihnachten auf die Welt kommt – wir wünschen der Familie Kazakov nur das Beste und eine besinnliche Weihnachtszeit! 🎄✨

