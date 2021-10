Dagi Bee verrät Baby-Geschlecht: Lustiger Fail bei Party

Das Geschlecht von Dagi Bees und Eugens Baby ist nun endlich bekannt! 😊

Dagi Bee schwanger: Das ist das Baby-Geschlecht

Vor wenigen Stunden war es endlich so weit! YouTuberin und Unternehmerin Dagi Bee und ihr Ehemann Eugen haben endlich auf Dagis Youtube-Channel ein Gender-Reveal Video hochgeladen. Innerhalb von wenigen Stunden hat das Video bereits über 723.000 Aufrufe (Stand: 04.10.2021, ca. 10:30 Uhr). Wochenlang haben die Fans über das Baby-Geschlecht spekuliert und waren sich aber kurz vor der Gender Reveal Party schon ziemlich sicher, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Immer wieder streuten Eugen und Dagi neue Hinweise. Erzählen von Baby-Namen, die in der engeren Auswahl waren, und wollten es bis zum Schluss spannend lassen. Doch nun ist es raus: Dagi Bee und Eugens erstes Kind wird ein Junge! 💙 Doch bevor das blaue Konfetti auf Dagi und Eugen regnete und das Geschlecht gedroppt wurde, gab es einen lustigen Fail, den die Party-Gäste und die Zuschauer*innen des Videos extrem feierten. Doch was ist passiert?

YouTuber- und Streamer Insel: Diese Stars sind nach Madeira ausgewandert!

Dagi Bee: Fail bei Baby-Party bringt alle zum Lachen

Viele lassen bei ihrer Gender Reveal Party meist einen großen Luftballon gefüllt mit rosa oder blauem Konfetti platzen. Dagi Bee und Eugen haben sich auf ihrer Baby-Party für eine größere Konfetti-Box entschieden. Sie zählten einen Countdown herunter, zogen an den Seilen, die die Box öffnen sollten, doch anstelle von Konfettiregen, knallte die komplette Box auf Dagis Kopf. 🙊 Und das versammelt vor ihrem gesamten Freundeskreis, ihrer Family und bei laufenden Kameras. Zum Glück hat sich die 27-Jährige nicht verletzt. Sie lachte über den lustigen Fail und steckte ihn cool weg. Ein witziger und einzigartiger Moment, den Dagi Bee und Eugen ihrem Sohn später einmal erzählen beziehungsweise zeigen können. Hier kommst du zu dem Gender Reveal Video. ⤵️

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->