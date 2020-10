Dagi Bee: Was steckt hinter ihrem neuen Projekt?

Dagi Bee überrascht ihre Fans regelmäßig mit neuen coolen Enthüllungen. Auf Instagram und YouTube teilt die Influencerin regelmäßig News aus ihrem Leben und hält ihre Follower auf dem Laufenden. So verkündete Dagi Bee im Sommer, dass ihr Shop schließen muss. Aber die YouTuberin wäre nicht so mega erfolgreich, wenn sie nicht gleich eine neue Geschäftsidee parat hätte: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov hat sie im August das Musiklabel 23 HOURS gegründet. Zusammen will das Paar mit seinem Social Media Know-How Künstler dabei supporten, ihr Image aufzubauen und bei der Vermarktung der Songs zu helfen. Oder plant Dagi Bee womöglich selbst eine Musikkarriere? Ihr letzter Insta-Post macht ihre Fans ganz schön neugierig ...

Eigener Song? Dagi Bee zeigt Foto aus dem Studio

Musik hat in dem Leben von Dagi Bee schon immer eine besondere Rolle gespielt. Schließlich hat sie 2015 bei dem Videodreh zu "Bist du real?" von KC Rebell feat. Moé ihren Mann Eugen kennengelernt, mit dem sie glücklich verheiratet ist. Auf ihrem neuesten Insta-Post ist zu sehen, wie die 26-Jährige im Studio rumhängt. Dazu schreibt sie: "Start your day at the studio – big things are coming." Hmm, was Dagi damit wohl andeuten will? Plant sie womöglich ihren eigenen Song? Schließlich wäre sie nicht die erste YouTuberin, die es als Sängerin versuchen würde. Dagi Bees YouTube-Kollegin Bibi hat 2017 ebenfalls einen Song rausgebracht, der ihr viel Hate einbrachte. Man darf gespannt sein, was Dagi geplant hat...

