Dagi Bee beantwortet intime Fragen

Was wollen die Fans von Dagi Bee wissen? Jede Woche stellt sie sich auf Instagram den Fragen ihrer Follower, bei „10 Fragen am Montag“ erklärt Dagi Bee, was sie an ihrer Hochzeit bereut, sie gibt Einblicke in die Influencer-Szene oder lüftet Beauty-Geheimnisse. Passend dazu hat sie ihre neue Video-Reihe „Let the Gossip Beegin“ gestartet und beantwortet auch auf YouTube Insta-Fragen über ganz verschiedene Themen. Die neueste Folge dreht sich um den „Girlstalk“, Dagi redet über ihre erste Periode, Sex vor der Ehe und ihr erstes Mal!

Mit wem hatte Dagi Bee ihr erstes Mal?

Eine Sache hat Dagi Bees Abonnenten brennend interessiert, die Frage nach ihrem ersten Mal wurde sehr oft gestellt: „Das hab ich noch nie erzählt. […] Mein erstes Mal hatte ich tatsächlich mit 14, sehr, sehr jung. […] Mit meinem damaligen ersten Freund.“ Dagi betont, dass sie zu dem Zeitpunkt bereit und es ihre Entscheidung gewesen sei. Mit ihrem ersten Freund war sie knapp drei Jahre zusammen. Im Clip verrät sie auch, dass sie bereits mehrere Schwangerschaftstests gemacht hat. Wegen den ständigen Baby-Gerüchten hat Dagi Bee sogar schon mal zu Alkohol gegriffen.

