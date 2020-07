Dagi Bee: Alkohol wegen Baby-Gerüchten

Dagi Bee, bist du schwanger?

Diese Frage wird dem YouTube-Star täglich mehrmal gestellt und das, obwohl Dagi Bee sich bereits sehr genervt zu den andauernden Schwangerschafts-Gerüchten geäußert hat. Vor Kurzem hatte sie nämlich ein bauchfreies Bild gepostet, um auf #BlackLivesMatter aufmerksam zu machen. Stattdessen glaubten viele, dass sie damit Baby-News verkünden möchte. Weil es ihr aber ja um ein sehr viel wichtigeres Thema ging, war Dagi Bee echt sauer auf ihre Follower. Die hoffen aber scheinbar so sehr auf Nachwuchs bei der YouTuberin und Ehemann Eugen, dass sie in jedem Post einen Hinweis vermuten.

YouTuberin Dagi Bee beantwortet Schwanger-Frage mit Shot

Wie momentan jeden Montag nahm sich Dagi Bee auch gestern wieder Zeit, um ihren Fans einige Fragen zu beantworten. Natürlich kam das leidige Thema wieder auf und ein Fan schrieb: "Bist du schwanger? sag jetzt mal ehrlich". Daraufhin holte die 25-jährige YouTuberin ein Shot-Glas sowie eine Flasche Vodka hervor und schenkte sich einen Schluck ein. Mit den Worten: "Okay, jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.", trank sie dann den Shot. Damit macht Dagi Bee natürlich klar, dass sie keineswegs schwanger ist. Denn sonst würde/dürfte sie ja keinen Alkohol trinken. Hoffentlich haben jetzt mal alle verstanden, was Sache ist und lassen den YouTube-Star damit in Ruhe. Sobald es Baby-News gibt und sie diese mit ihren Followern teilen möchte, wird sie das sicher tun.

Dagi Bee trinkt in ihrer Insta-Story Vodka gegen die Schwangerschafts-Gerüchte Instagram @dagibee

