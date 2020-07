YouTube-Queens: Dagi Bee und Bibis Beauty Palace

Mit 17 und 19 Jahren starteten Dagi Bee und Bibis Beauty Palace ihre YouTube-Karrieren. 2012 war das Jahr, in dem die beiden ihre ersten eigenen Videos auf der Plattform hochgeladen haben. Kurze Zeit später entstand zwischen der Düsseldorferin und der Kölnerin eine enge Freundschaft und es gab vieles, das Dagi Bee an Bibis Beauty Palace sehr mochte. Dann soll es zwischen den beiden jedoch Zoff gegeben haben, denn zumindest trennten sich die Wege der YouTuberinnen und es wurden keine neuen Videos oder gar gemeinsame Bilder mehr hochgeladen. Es gab wilde Spekulationen, was genau zwischen Dagi Bee und Bibis Beauty Palace vorgefallen ist. Doch die beiden dementierten einen Streit und teilten ihren Fans mit, dass es nur wegen Zeitgründen und vielen unterschiedlichen Arbeitsprojekten, zu keinen neuen gemeinsamen Videos mehr kam. Doch wird sich dies vielleicht bald ändern? In ihrer aktuellen Insta-Story teilte Dagi Bee eine interesannte Info zu diesem Thema und machte eine Ankündigung …

Dagi Bee und Bibis Beauty Palace: Drehen sie bald ein YouTube-Video zusammen?

Abgesehen von ihren YouTube-Videos, welche feste Upload-Tage haben, hat Dagi Bee auch auf ihrem Instagram-Kanal eine wiederkehrende Rubrik. Jeden Montag beantwortet sie zehn Fan-Fragen. Da sie es am Montag nicht geschafft hat, wurde die Fragerunde auf gestern verschoben und so beantwortete die 25-Jährige einige interessante Fragen. Und gerade eine macht die Fanbase richtig neugierig. Ein User fragte sie: "Wann machst du wieder ein YouTube-Video mit Bibi?" Daraufhin verlinkte Dagi sofort ihre Kollegin Bibis Beauty Palace und fügte hinzu: "Na Bibi, wann drehen wir?🤓" Die Produzentin ist auf jeden Fall nicht abgeneigt, mal wieder ein YouTube-Video mit ihrer ehemaligen BFF Bianca zu drehen. Bibi selbst hat bisher noch nicht auf die Story reagiert. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden und wer weiß: vielleicht stehen Bibi und Dagi bald wieder gemeinsam vor der Kamera. Wir würden es sehr feiern! 🙌🏼

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!