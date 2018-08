Das mag Dagi Bee an BibisBeautyPalace

Dagi Bee und Bibis Beauty Palace sind ja leider schon lange keine guten Freundinnen mehr, doch das könnte sich ja vielleicht bald ändern. Schließlich gibt es immer noch Einiges, was Dagi an Bibi mag …

Dagi & Bibi: Vertragen sie sich wieder?

Früher waren die YouTube-Queens Dagi Bee und Bibis Beauty Palace richtig gute Freundinnen! Fans freuten sich immer wieder über gemeinsame Videos der Girls, die Blondinen waren ein echt cooles Duo. Doch dann trennten sich Dagis und Bibis Wege plötzlich und bis heute weiß keiner wirklich warum. Viele Fans vermuteten einen heftigen Streit zwischen den YouTuberinnen, doch keine der beiden erklärte die Situation irgendwann mal wirklich. Vielleicht war es Neid, vielleicht lebten sich die Girls auch nur auseinander? Lange Zeit waren die Fans jedenfalls mega enttäuscht über die Trennung, doch jetzt scheinen sich Dagi und Bibi wieder ein bisschen anzunähern oder jedenfalls könnte man das vermuten. Immerhin likete die Biene in letzter Zeit ein paar Mal die Insta-Bilder ihrer ehemaligen Freundin!

YouTube/dagibee

Dagi liket Bibis Bilder

Alles fing mit einem Like und einem Kommentar unter Bibis Insta-Post an, auf dem sie ihre Schwangerschaft verkündet. Dagi hinterließ einen Smiley mit Herzchen-Augen und ein Konfetti-Emoji. Auch unter dem Foto, auf dem Bibi und ihr Verlobter Julian revealen, dass sie einen Jungen bekommen, schrieb Dagi Bee: „Oh Gott ich hatte es im Gefühl, dass es ein BABY BOY wird.“ Und dazu einen Engel-Emoji und ein blaues Herz. Süß oder? Ob das bedeutet, dass sich die beiden Blondinen wieder anfreunden? Immerhin ist es eine sehr süße Geste der 23-Jährigen! Ein interessanter Fact am Rande: Weder Bibi noch Dagi folgen der jeweils anderen auf Instagram. Das bedeutet ja, dass die Biene an ihre ehemalige Freundin gedacht haben muss und bewusst auf ihre Insta-Seite gegangen ist, um die Likes und Kommentare zu hinterlassen! Vielleicht wünscht sich Dagi ja eine Reunion mit ihrer 25-Jährigen YouTube-Kollegin? Das würde viele Fans mit Sicherheit mega freuen …

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Mai 12, 2018 um 3:03 PDT

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Mai 24, 2018 um 5:17 PDT

