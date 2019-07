Dagi Bee: Sauer auf Fans!

Fans verfolgen Dagi Bee nach Ibiza

Es ist kein Geheimnis, dass Youtuberin Dagi Bee und ihr Mann Eugen Kazakov Ibiza lieben. Auch ihre mega Hochzeits-Party haben sie auf der Trauminsel gefeiert. Momentan verbringt die Unternehmerin ihren wohlverdienten Jahresurlaub an den wunderschönen Stränden dort. Allerdings überschattete jetzt etwas ihre chillige Auszeit. In ihrer Insta-Story richtete sie sich an ihre Fans, von denen gerade scheinbar viele ebenso die Insel besuchen. Zufall oder nicht, man weiß es nicht. Dagi Bee freut sich natürlich für alle, die auch gefallen an ihrem Lieblingsort finden. Doch, manche scheinen nur angereist zu sein, um den Youtube-Star treffen. Prinzipiell hat die auch nichts gegen spontane Fan-Treffen, kurzen Talks und Selfies. Auf lauernde Gruppen vor ihrer Haustür hat sie aber null Bock, wie sie in mehreren Clips klar machte.



Bei Stalking hört Dagi Bees Verständnis für ihre Fan auf Instagram@dagibee

Dagi Bee fühlt sich gestalked

"Vielleicht könnt ihr euch noch an die Story von gestern erinnern. Da habe ich, glaube ich, klar und deutlich gesagt, dass ich es nicht so cool finde, wenn man mir hinterher stalked", beginnt Dagi Bee ihre Story. "Das ist gerade leider wieder passiert. Standen welche vor unserer Tür, mit der Argumentation ‚wenn du doch auf der Straße bist, dann können wir doch Fotos mit dir machen‘. Jaa, jaa aber mit einem ganz großen ABER: Wenn wir irgendwo draußen sind und nicht vor unserer Haustür. Genießt doch euren Urlaub, ihr müsst doch nicht den ganzen Tag auf mich warten. Ich werde jetzt aus Prinzip keine Fotos mit Leuten machen, die vor dem Haus stehen, einfach nein. Das tut mir auch wirklich leid. Die Mädels waren auch echt süß. Aber nein.“, so die Youtuberin und zieht damit harte Konsequenzen aus ihren unangenehmen Erfahrungen. Kein Wunder, schließlich wollen Dagi Bee und Eugen Kazakov nach Ibiza auswandern und sich deshalb dort nach wie vor wie Zuhause und sicher fühlen. Hoffentlich akzeptieren ihre Fans ihre Anweisung...

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: