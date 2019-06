Die Auswanderer Dagi Bee & Eugen: Jetzt wird es Ernst!

Dagi Bee und Eugen: Geheim-Trip nach Ibiza

Vergangene Woche zeigte Youtuberin und Unternehmerin Dagi Bee in ihrer Insta-Story, dass sie und ihr Ehemann Eugen Kazakov einen für sie sehr wichtigen Kurztrip machen. Worum es genau ging, verrieten die beiden da noch nicht. Denn das wollte die 24-Jährige erst in ihrem folgenden Youtube-Video preisgeben. Ihre Fans erfuhren deshalb nur so viel: Eugen und seine Dagi Bee flogen für einen Tag nach Ibiza, wo sie vor einem Jahr auch ihre riesige Hochzeits-Party gefeiert hatten. Die spanische Insel ist, wie die große Fan-Community der Youtuberin weiß, seit langem ihr absoluter Traum-Spot auf der Welt. Daher dürfte die Antwort auf die Frage, was die zwei für nur einen Tag dort gemacht haben, für viele nicht sehr überraschend sein.

Dagi Bee und Eugen wollen ein Haus auf Ibiza kaufen

Als das versprochene Youtube-Video zum Ibiza-Ausflug dann endlich online ging, warteten coole News auf Dagi Bees Follower. Darin erklärt sie gleich zu Beginn:"Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass wir nicht dagegen haben auch in ein anderes Land zu ziehen." Und ergänzt: "Wir gucken uns heute ein Haus an auf Ibiza". Mit Architekt und Immobilienmakler Nakki, dem Freund von Dagi Bees Cousine Tina, ging es also schon ganz früh los Richtung Balearen-Insel. Er sollte die beiden nämlich als "helfende Hand" unterstützen. Im Süden angekommen, besichtigten die drei insegsamt sechs verschiedene Wohnungen und Häuser. Doch, alle sahen extrem schön aus. Ob mit Pool, Dachterrasse oder Meerblick, das frisch verheiratete Paar könnte es dort sicher gut aushalten. Und auch Dagi Bee zog am Ende des Besichtigungsmarathons das Fazit: "Manche waren auf jeden Fall dabei, die sehr ansprechend waren. Komplett unterschiedlich. Und mal gucken, wie sich das alles entwickelt." Ob sich die beiden für eine der Immobilien entschieden haben und wenn, ja für welche, wissen wir noch nicht. Aber die Youtuberin versprach ihren Fans: "Wir blicken sehr zuversichtlich in die Zukunft und wenn es dann weitere Neuigkeiten gibt, werdet ihr die Ersten sein, die davon erfahren werden." Und vielleich heißt es für Dagib Bee und Eugen dann wirklich bald ‚Bye, bye Deutschland‘ und ‚Hallo, Ibiza‘.

