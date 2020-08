Dagi Bee & Bibis Beauty Palace: Erfolgreiche Webstars

Mit 17 und 19 Jahren starteten Dagi und Bibi damals ihre YouTube-Karrieren. Die beiden wurden Freundinnen und standen gemeinsam vor der Kamera. Vor ein paar Jahren soll es dann einen kleinen Streit gegeben haben, weshalb manche Follower bis heute vermuten, dass es nicht gut um die Freundschaft zwischen Dagi Bee und Bibis Beauty Palace steht. Schließlich gehen die beiden Influencer inzwischen weitgehend getrennte Wege und gemeinsame Videos gibt es ebenfalls keine mehr. Doch jetzt beweist eine süße Reunion der beiden, dass es keinen Zoff gibt!

Dagi und Bibi wieder vereint!

Jeden Montag beantwortet Dagi (erfahre hier, wie die echten Namen der YouTuber und Stars sind!) auf Instagram Fragen von ihren Followern. Vor Kurzem verriet Dagi Bee, was sie an ihrer Hochzeit bereut. In ihrer aktuellen Story (vom 10.08.2020) wurde sie gefragt, ob sie noch Kontakt zu Bibi hat und Baby Emily schon kennengelernt hat. Ihre Antwort lässt sicher viele Fan-Herzen höher schlagen: "Letzte Woche erst", antwortet die Gründerin von "Beetique". Aww, wie schön! Es gab also nicht nur eine Reunion zwischen den beiden Girls, sondern gleich mit der ganzen Family!

Zu Besuch bei den Claßens: Dagi Bee findet liebe Worte für Bibi und Julian! Instagram @dagibee

Dagi Bee: "Die beiden Kleinen sind solche Engel"

Dagi ist ganz verzaubert von Lio und Baby Emily. Und auch für die Eltern gibt es ein großes Lob: "Ihr habt gute Arbeit geleistet", schreibt die Influencerin in ihrer Insta-Story. Und wie reagiert Bibi darauf? Sie teilt die Story von ihrer YouTube-Kollegin und kommentiert es mit einem ❤️-Emoji. Damit dürften alle Gerüchte über einen Zoff nun hoffentlich verstummen!

