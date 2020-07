Bibi und Julienco im Garten

Gemeinsam mit Julienco versucht Bibi ihre Fans mit immer wieder neuen Ideen für ihre Webvideos auf Bibis Beauty Palace zu begeistern. Im aktuellen Video will das Youtuber-Dreamteam den Garten in einen coolen Wasserpark verwandeln. Doch was dabei passiert, schockt Fans und Zuschauer.

Ein Video-Dreh mit Hindernissen

So cool ein eigener Wasserpark auch sein mag, so tückisch kann ein unbedachter Schritt in einem rutschigen Schwimmbecken enden. Man sagt nicht umsonst: Übermut kommt kurz vor dem Fall! Auch Julienco, der voll und ganz hinter Bibis Beauty Palace steht, verletzte sich schon bei einem Unfall mit Kind Lio draußen beim Spielen. Jetzt ist es auch Bibi beim Youtube-Dreh passiert.

Fieser Sturz von Bibi

Beim Wasserball-Kicken mit ihrem liebsten Julienco rutscht Bibi im Rennen auf dem glitschigen Basin-Boden aus und stürzt. Aua! Das sah ziemlich schmerzhaft aus! Zum Glück trägt die Youtuberin keine bleibenden Schäden davon, aber blaue Flecken wird sie auf jeden Fall jetzt haben! Wir wünschen ihr gute Besserung!

