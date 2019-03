Dagi Bee & Liont planen neue YouTube Videos zusammen!

Liont: Sein neuer Song „Vergessen“

Am 17. Februar meldete sich LiontTV nach langer Zeit mal wieder mit einem Song zurück. In „Vergessen“ macht er eine Ansage an alle Leute, die wie er selbst sagt „vergessen haben, wo sie herkommen, die vergessen haben, woher ihr Erfolg kommt und die mich vergessen haben.“ Viele Fans hielten das Lied für eine klare Message an seine Ex-Freundin Dagi Bee, doch Liont stellte klar: „Dagi gehört da nicht dazu! Dagi hat immer wieder versucht mir zu helfen. Es ist halt schwer mit einem depressiven Menschen umzugehen.“

Dagi Bee & Liont: gemeinsame Videos!

Liont erklärte in seinem YouTube-Video weiterhin, dass Dagi ihm bereits vor der Veröffentlichung seines neuen Songs geschrieben hätte, weil sie es blöd findet, dass die beiden keinen Kontakt mehr haben. Außerdem wisse die 24-Jährige auch, dass sie ihm in gewisser Weise ihren Erfolg zu verdanken hat. Der YouTuber fügte hinzu: „Dagi und ich haben uns auch entschlossen, dass wir bald ein Video zusammendrehen, wo wir die ganze Sache vielleicht nochmal ein bisschen ansprechen und wir haben sowieso vor, ein paar neue Sachen zusammen zu machen.“ Na das dürfte alle Löwenkinder und Bienen ja mal mega freuen!

