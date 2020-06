Bibis Beauty Palace und Julienco: So süß kümmern sie sich um ihre Kinder!

Bibis Beauty Palace aka Bianca Claßen und ihr Mann Julienco gehören zu den beliebtesten deutschen Influencer/innen überhaupt! Sowohl auf Instagram, als auch auf YouTube haben sie eine riesen Fangemeinde aufgebaut. Und auch auf TikTok sind Bibis Beauty Palace und Julienco zurück und posten witzige Pranks und coole Dance-Videos. Via Instagram geben die beiden ihren Fans Einblicke in ihren Alltag. Letztens zeigten Bibis Beauty Palace und Julienco ihren Followern sogar ihr Geheimzimmer: Eine hauseigene Bar inklsive Billiardtisch! Außerdem gibt's täglich süße Posts von ihren Kindern Emily und Lio. Sooo cute! Bibis postete bereits Pics mit den Kids beim Sandburgenbauen, Kuscheln und Spielen. Echt krass, was Lio mittlerweile schon alles kann. Bei manchen Dingen ist der Kleine aber ein bisschen übermütig. So spielte er gestern mit Papa Julienco im Garten – Bibi und Julienco haben für ihre Kinds extra ein Klettergerüst mit Rutsche aufgebaut – da kam es zu einem fiesen Unglück...

Julienco verarztete den Arm gleich mit einer Salbe instagram @julienco_

Bibis Beauty Palace: Julienco verletzt sich am Arm!

"Lio ist die Rutsche runtergerutscht, ich habe ihn mit der Hand gestoppt und da hat es mir das Handgelenk nach hinten gebogen", erzählt Julienco in seiner Insta-Story. Autsch! Es hätte mega laut geknackt, berichtet der 27-Jährige seinen Fans. Ob der Arm gezerrt, gestaucht oder sogar gebrochen ist, weiß bis dato noch keiner. Nicht der erste Unfall im Hause Claßen. Erst letztens hat sich Bibis Beauty Palace bei einem Insta-Shooting verletzt. Der Cut in ihrem Finger ist mittlerweile verheilt. Und Juliencos Hand? "Wenn es morgen nicht besser ist, werde ich mal zum Arzt gehen", sagt er auf Instagram. Wir wünschen gute Besserung!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!