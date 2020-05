Bibis Beauty Palace' Sohn Lio hat einen Maibaum bekommen

Gestern postete die YouTuberin ein neues Bild in ihrem Insta-Feed. Denn Bibis Beauty Palace wollte ihren Fans eine süße Aktion zeigen, die ihre Freundin Mona organisiert hatte. Die hat nämlich extra einen Maibaum für den kleinen Lio geschmückt und bei Bibi und Julian im Garten aufgestellt. Dazu schrieb der Web-Star in der Caption zum Bild: "Mein Großer hat seinen ersten Maibaum gestellt bekommen (mit noch nichtmal 2 😅) 🙊❤️ Das war vielleicht eine Überraschung & Lio ist ganz begeistert, von den bunten Bändern im Baum - Danke Mona ☺️". Traditionell stellen natürlich die Männer den Frauen einen Maibaum. Da wir aber ein Schaltjahr haben, galt diesmal die umgekehrte Regel. Cute!

Blutige Fingerverletzung bei Bibi durch Insta-Bild

Autsch! Für das schöne Mama-Kind-Bild mit Lio musste Bibis Beauty Palace' Finger dran glauben. In ihrer Story zeigte sie eine blutige Schnittverletzung an ihrem rechten Zeigefinger und sagte dazu: "Aaah, ich hab' gerade ein Insta-Bild gemacht und mich hardcore verletzt." Wie genau es passiert ist, verriet die YouTuberin nicht. Da sie aber auch in der Story eindeutig lacht, war der Schnitt wohl doch nicht ganz so schlimm. Zum Glück!

So sah Bibis Beauty Palace' Finger nach dem Foto-Unfall aus instagram @bibisbeautypalace

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!