Bibis Beauty Palace: Fiesester Prank ever von Julienco

Julienco friert Bibis Beauty Palace' Sachen ein

Nachdem es Baby Emily trotz ihrer Not-Op schon wieder gut geht, konnten Bibis Beauty Palace und Julienco letzte Woche wie gewohnt ihre YouTube-Videos drehen. Julian hatte da eine ganz neue Idee. Er hat, während Bibi noch schlief, ein paar Gegenstände von ihr gesammelt (Make-Up, Pinsel, Hausschlappe und Co.) und sie in Wasser eingefroren. Dann überraschte er sie damit und sie fand es erstmal total lustig und cool. Bei ihrem Schuh war Bibis Beauty Palace nicht so ganz happy, denn er war mit einem Knick eingefroren. Anschließend toppte Ehemann Julienco das Ganze aber nochmal...

Hat Julienco wirklich Bibis Handy geschrottet?

In der Vergangenheit hat Bibis Beauty Palace schon die ein oder andere krasse Überraschung von Julienco bekommen und wurde mindestens genauso oft gepranked. Diesmal bekam sie aber einen üblen Schock. YouTuber Julian hatte nämlich ihr altes Handy rausgesucht, das ihr mal in Wasser gefallen war und seitdem kaputt ist, und es ebenfalls eingefroren. Da es ihrem aktuellen Smartphone sehr ähnlich sieht, wusste er, dass Bibis Beauty Palace extrem erschrecken wird. Mega fies! Hier seht ihr die ganze Reaktion:

