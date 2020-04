Bibis Beauty Palace' Baby hatte einen beidseitigen Leistenbruch

So kurz nach der Geburt von Baby Emily haben Julienco und Bibis Beauty Palace ein hartes Wochenende hinter sich. Ihre Follower wunderten sich schon, denn plötzlich hörte man bis Dienstag nichts von den beiden YouTubern auf Instagram. Am Dienstag meldeten sie sich dann wieder in der Insa-Story und berichteten, was passiert war. Am Sonntag hatten sie Schwellungen an der Leiste ihrer Kleinen festgestellt. Nach Rücksprache mit ihrer Hebamme und dem Kinderarzt fuhr Bibis Beauty Palace mit Emily ins Krankenhaus. Die Diagnose: Ein beidseitiger Leistenbruch, der sofort operiert werden musste. Mit so einem Vorfall hatten die beiden natürlich nicht gerechnet und waren außer sich...

Am Dienstag sprach Bibis Beauty Palace über den heftigen Vorfall auf Insta instagram @bibisbeautypalace

Für Bibis Beauty Palace und Julienco war die Not-Op ein Schock instagram @bibisbeautypalace

Laut Bibi und Julian hat Baby Emily hat alles gut überstanden

Schon am Dienstag konnten Bibis Beauty Palace und Julienco in ihren Story-Videos Entwarnung zu Baby Emilys Zustand geben: Obwohl die Kleine gerade mal fünf Wochen alt ist, hat sie die Operation toll überstanden und es geht ihr schon viel besser. Daher durften Mama Bibi und das Baby am Dienstag wieder nachhause zu Julienco und Lio. Und wie es scheint, erholt sie sich wirklich von Tag zu Tag. Gestern Abend konnte das YouTuber-Couple schon wieder einen Spaziergang mit Emily im Tragetuch und Söhnchen Lio machen. Na, hoffentlich war das jetzt der einizige Schreck und die Kleine bleibt absofort ganz gesund!🙏🏻

Zum Glück geht es der Kleinen von Bibis Beauty Palace und Julienco wieder gut instagram @bibisbeautypalace

