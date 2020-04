Bibis Beauty Palace und Julienco: Krasse Preise für Fans

Fans von Bibis Beauty Palace und Julienco können am Glücksrad drehen

Letzte Woche hatten Bibis Beauty Palace und Julienco sponatn ein neues YouTube-Format getestet. Darin musste Julian nach einer verlorenen Wette, vier Personen aus ihrem Freundeskreis oder der Familie anrufen, die dann eine Minute Zeit hatten, um sich etwas für maximal 500 Euro auszusuchen. Weil das auch bei ihren Fans mega gut ankam, gab's jetzt eine neue noch krassere Version. Die beiden haben ein Glücksrad gebastelt auf dem verschiedene Beträge bis 1000 Euro sowie eine Niete und zwei Hauptgewinnen (IPhone, Ipad) zu sehen sind. Aus einem Lostopf zogen Bibis Beauty Palace und Julienco dann Namen von Freunden, Familienmitgliedern oder auch Fans, die sie anriefen und für sie am Glücksrad drehten. Je nachdem, was das Rad anzeigte, gewannen sie direkt, hatten eine Niete oder eine Minute Zeit, um für den jeweiligen Betrag ein Geschenk zu nennen, das sie sich wünschen.

So kannst du bei Bibis Beauty Palace' Gewinnspiel mitmachen

Dass das YouTuber-Paar seine Follower und generell fremde Menschen auf der Straße gern mit Preisen überrascht, haben viele sicher schon bemerkt. So verschenkte Bibis Beauty Palace vor Weihnachten zum Beispiel zwei Autos und erfüllte mit Julienco die Wünsche eines ganzen Kinderheims. Meistens hat es mit viel Glück zu tun, schließlich muss man zum richtigen Zeitpunkt, an dem Ort sein, an dem Bibi und Julian ihr Video drehen. Bei ihrem neuen YouTube-Format hat aber jeder die Chance dabei zu sein. Wenn ihr aktuelles Video nämlich 100.000 Likes bekommt, drehen Bibis Beauty Palace und Julienco einen zweiten Teil, bei dem ihr der YouTuberin eure Handynummer per DM schicken könnt und dann in den Lostopf kommt. Nice!

