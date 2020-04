Bibis Beauty Palace und Julienco: Stolze Eltern

Am 20. März sind Bianca und Julian Claßen erneut Eltern geworden. 2018 hat Bibi bereits ihren Sohn Lio auf die Welt gebracht. Nun hat die kleine Emily das Familienglück endgültig perfekt gemacht. Auch wenn die Geburt von Baby Emily alles andere als leicht für Bibis Beauty Palace und Julienco war, so sind sie jetzt noch glücklicher ihren kleinen Engel bei sich zu haben. Erst folgte ein ausführlicher Geburtsbericht und nun zeigte Bibi auch ihren After-Baby-Body. Eine Geburt ist für den weiblichen Körper sehr anstrengend und hinterlässt seine Spuren. Wo andere sich verstecken, macht Bianca kein Geheimnis daraus. Sie steht zu ihren Dehnungsstreifen und das macht die 27-Jährige noch sympatischer. 😊

Bibis Beauty Palace und Julienco: Teures Video

In dem neuen YouTube-Video von Bibis Beauty Palace greift Ehemann Julian tief in die Tasche. Der 27-Jährige muss seine Wettschulden einlösen, da er beim Gurken Wettessen verloren hat. Den Einsatz, was zugleich das neue YouTube-Format bildet, hat sich Julian höchstpersönlich ausgedacht. Es werden bis zu vier Personen angerufen und jeder hat eine Minute, um einen Gegenstand bis zu 500 € zu nennen. Diesen muss Julienco dann bezahlen, ob es ihm passt oder nicht. Eine kostspielige Aquariumpumpe, ein Gasgrill, ein höhenverstellbares Tischgestell und neue Apple EarPods wurden sich gewünscht. Da fragt man sich doch: Wie viel hat der Spaß nun insgesamt gekostet? 🧐 Am Schluss des Videos verraten Bibi und Julian die Endsumme. Krasse 1.856 € muss der Familienvater nun aus eigener Tasche bezahlen! Autsch 😆

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!