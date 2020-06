Bibis Beauty Palace und Julienco erzählen Facts, die noch keiner kennt!

Bibis Beauty Palace und Julienco liefern seit Jahren Einblicke in ihr Leben. Ihre YouTube-Videos erscheinen mehrmals die Woche und auf Instagram & Co. geben sie sogar fast täglich private Updates ihres Lebens. Da ihr Karrierestart schon ein Weilchen her ist, sollte man doch denken, es gibt fast nichts, was die Fanbase nicht schon über die beiden weiß. Aber immer wieder begeistern sie ihre Follower mit neuen Infos. So auch in Bibis neuem YouTube-Video von Sonntag (31.05.2020). Ihr Ehemann Julian spielte mit ihr ‘Beende den Satz‘ und so wurden einige Fragen wie: „Wer ist dein Celebrity Crush, was würdest du mit ihm/ihr unternehmen?“ oder „Wenn du dein Geld nicht mit Social-Media verdienen würdest, was würdest du beruflich machen?“ beantwortet. Bibis Beauty Palace Celebrity Crush ist Miley Cyrus und mit ihr würde sie gerne eine große Pyjama-Party feiern! Und wäre Bianca nicht Influencerin geworden, dann hätte sie den Beruf der Kunsttherapeutin ausgeübt. Denn das war lange ihr Traumjob. Eine andere Frage kam sowohl in Bibis als auch in Juliencos Video vor: „Für was gibst du am meisten Geld aus?“ 💸

Dafür geben Bibi und Julian am meisten Geld aus

Jedes YouTube-Video von Bibis Beauty Palace und Julienco generiert Millionen von Aufrufen. Neben fiesen Pranks von Julian an Bibi, traumhaften Urlaubs-Vlogs und Updates zu ihrem Leben als junge Eltern, freuen sich ihre Follower über jeden privaten Einblick der Claßen-Familie. Erst vor Kurzem veröffentlichten Bibis Beauty Palace und Julienco ein Video, welches ein Geheimzimmer in ihrem Haus zeigt! Und nun wurde ein weiteres Secret gelüftet: Nämlich wofür Julian und Bibi ihre Kohle raushauen! Biancas Antwort lautet: Urlaub! Und Julian beantwortet die Fragen mit einem Mix. Er gibt am meisten Geld für Haushaltsgeräte und Klamotten aus. Diese ehrlichen Antworten zeigen uns erneut, dass auch erfolgreiche Blogger und Webstars nur Menschen sind, die genauso gerne Klamotten shoppen und verreisen wie wir! 🌴

