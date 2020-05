Bibis Beauty Palace & Julienco: So wohnen sie!

Das Bibi Beauty Palace in einem super krassen Haus wohnt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Immer wieder zeigt sie in ihren Videos auf YouTube und Instagram Einblicke, wie sie und Julienco wohnen. Das komplette Haus hat man bisher aber noch nicht zu Gesicht bekommen. Diesen lang ersehnten Traum erfüllt Bibi jetzt und gibt ihren Followern eine komplette Haus-Tour. Dabei lüftete sie sogar das Geheimnis um einen Raum, den sie zuvor noch nie gezeigt haben! Mit dem, was sich dahinter verbirgt, haben wohl die wenigsten gerechnet…

Bibis Beauty Palace: Das verbirgt sich hinter dem Geheimzimmer

500 Quadratmeter, verteilt auf vier Etagen – so riesig ist das Haus, indem Bibis Beauty Palace gemeinsam mit ihrem Mann Julienco, Sohn Lio und Tochter Emily lebt. Krass! Ihr Haus lässt tatsächlich keinen Wunsch offen. Mit Sauna und eigenem Schwimmbad im Keller lässt sich der diesjährige Quarantäne-Urlaub sicherlich leichter ertragen. Und nach getaner Arbeit ist es Zeit für ein Feierabend-Getränk. Natürlich in ihrer hauseigenen Bar. Denn tatsächlich verbirgt sich hinter dem Geheimzimmer eine fette Bar, einschließlich Billardtisch. Hammer!!! Warum Bibis Beauty Palace, die sich erst vor Kurzem bei einem Insta-Shooting verletzte, dieses Zimmer bisher nicht gezeigt haben, erzählen die beiden nicht, dennoch kann es sich definitiv sehen lassen. Zusammengefasst: Ein Traum von Haus, indem sicherlich super viele gerne leben würden.

