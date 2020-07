Bibis Beauty Palace und Julienco wollten nur zwei Kinder

Schon vor der Geburt von Baby Emily, erklärten Bibis Beauty Palace und Julienco ihren Fans ehrlich, dass sie danach keine weiteren Kids mehr wollen. Es sei für sie genau ihr Traum eine kleine Familie mit Söhnchen Lio und Töchterchen Emily zu haben. Zunächst klang diese Aussage der YouTuber sehr endgültig und viele konnten sie auch verstehen. Denn schon zwei Kinder sind nicht wenig Arbeit und man möchte ja so viel Zeit mit jedem einzelnen verbringen wie möglich. Ganz überraschend sprach Bibi in ihren neuen Youtube-Video das Thema "drittes Baby" aber nochmal an und hatte spannende News für ihre Fans!

Baby Numer 3 ist für Bibi und Julian nicht ausgeschlossen

In ihrem neusten Video beantwortet Bibis Beauty Palace mal wieder einige Fan-Fragen. Darunter auch, ob sie und Julian sich denn noch ein weiteres Baby wünschen. Ihre unerwartete Antwort: "Wir sind nicht abgeneigt, ein drittes Kind zu bekommen. Die nächsten Jahre wollen wir erstmal als Viererfamilie genießen, ich meine die Emmi ist jetzt gerade erst drei Monate alt. Der Lio wird zwei. Jetzt aktuell können wir es uns nicht vorstellen, aber es ist einfach das schönste auf der Welt Kinder zu haben." Weil die Momente mit ihren zwei Kids so besonders seien, könnten sich Bibi und Julian eben doch vorstellen, ein drittes Baby zu bekommen. Genug Zeit hätten sie ja noch, schließlich sind die YouTuber gerade mal Mitte/Ende 20. Und auch das krasse Haus von Bibis Beauty Palace und Julienco bietet mehr als genug Platz für mehr Kinderzimmer!

