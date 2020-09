Influencerin Dagi Bee beantwortet Fan-Fragen

In ihrem "10 Fragen am Montag"-Format auf Instagram beantwortet der YouTuber-Star regelmäßig die Fragen ihrer Fans. Dabei scheut sie auch nicht vor intimen Fragen zurück: Beispielsweise hat Dagi Bee schon verraten, was sie an ihrer Hochzeit bereut. Letzten Montag (28.09.2020) wurden ihre Fans jedoch enttäuscht, denn es gab kein Q&A auf Instagram. Der Grund: Der 26-Jährigen ging es gar nicht gut!

Schlimme Schmerzen: Dagi muss zum Arzt

Natürlich hatte Dagi Bee ihre Fans nicht vergessen, aber sie fühlte sich leider überhaupt nicht gut. Wie sie in ihrer Story am Dienstag erzählte, hatte sie mit starken Magenschmerzen zu kämpfen."Ich dachte, ich sterbe", erzählte sie. Deshalb entschied sie sich, zum Arzt zu gehen. Die Diagnose: Eine Magenschleimhautentzündung. Oh nein! "Ich muss mich jetzt erstmal schonen", teilte die Influencerin mit. Wir wünschen ihr auf jeden Fall gute Besserung!Noch vor ein paar Tagen ging es der YouTuberin super. Zusammen mit Bibis Beauty Palace war Dagi Bee auf einer Party. Anlass war die Baby-Party von ihrer gemeinsamen Freundin Paola Maria.

YouTuberin Dagi Bee hatte Montagabend mit starken Schmerzen zu kämpfen. Instagram@dagibee

