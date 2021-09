Dagi Bee schwanger: Fans sind sich sicher wegen Baby-Geschlecht

Dagi Bee schwanger: Mädchen oder Junge?

Als Dagi Bee und Eugen Kazakov Anfang August verkündet haben, dass sie zum ersten Mal Eltern werden, ist ihre gesamte Community ausgeflippt! 😍 Alle haben sich für die YouTuberin und Filmeditor gefreut. Ihre Familien, ihre Freund*innen und ihre Star-Kolleg*innen haben so wunderschön und emotional auf die Baby-News reagiert. Nun, ungefähr einen Monat später, gibt es ein aufregendes Baby-Update aus dem Hause Kazakov. Aber was lässt die Fanbase von Dagi Bee so unruhig werden? Auf ihrem neusten Instagram-Post teilte die 26-Jährige einen wunderschönen Babybauch-Schnappschuss. Eine Hand schützenden unter ihrem Bauch, die andere (ebenso schützende) oben auf der Babybauch-Kugel. Ein ganz normales Bild bisher, aaaaaber Dagi und Eugens Fans sind immer super aufmerksam, deswegen bleiben einige Augen an der auffälligen pinken Bluse der Content Creatorin hängen. Fans munkeln nun: Hat Dagi mit der pinken Bluse das Geschlecht ihres Babys geleakt? Wird es ein Mädchen? Viele benutzen ein knalliges Pink für ein Mädchen und ein helles Blau für einen Jungen, wenn es um "Gender Reveals" geht. War es Absicht von Dagi Bee? Oder soll das eine Irreführung sein?

Bekommt Dagi wirklich ein Mädchen?

Sieht man sich den Feed auf Insta von Dagi Bee etwas genauer an, dann sieht man, dass sie in den vergangenen Monaten nur auf einem anderen Bild etwas Knallpinkes getragen hat. Rosa ja, aber normalerweise ist knallpink nicht Dagis daily Klamotten-Farbe. Also schon irgendwie sehr auffällig in der Kombination mit ihrem Babybauch-Bild. Einige Fans sind sich deswegen sicher: Dagi Bee und Eugen Kazakov bekommen ein Mädchen und mit dem Post möchten sie ihren Fans einen Hinweis darauf geben. Mit Sicherheit wird es dazu bald mehr Infos geben, denn Dagi wäre doch nicht Dagi, wenn sie ihrer Community in einem YouTube-Video nicht mehr dazu erzählen würde. Wir sind gespannt! 😊

