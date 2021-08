Dagi Bee schwanger: So emotional reagieren die Stars auf die Baby-News

Baby-News: Dagi Bee und Eugen Kazakov werden zum ersten Mal Eltern!

Gestern um 13 Uhr hat Dagi Bee das Internet auf den Kopf gestellt, indem sie verkündet hat, dass sie schwanger ist! Ja, richtig gehört: Dagi und Eugen Kazakov erwarten ein Baby. Dieses Mal sind es auch keine nervigen Schwangerschaftsgerüchte, sondern reale Neuigkeiten direkt von der Quelle. Verkündet hat das Ehepaar diese große Veränderung nämlich auf YouTube. Das Video trägt den Titel "Ein neues Leben" und ist direkt auf Platz 1 der Trends gelandet. Kein Wunder, denn es kommen einem sofort die Tränchen, wenn man sich die Reise von Dagi und Eugen so ansieht. In dem Video sehen wir zuerst viele süße und intime Momente aus dem Leben des Traumpaares und später ein Video von Dagi voller Freudentränen und einem positiven Schwangerschaftstest. Von der ersten Sekunde an ist dieses Video Gänsehaut pur. Fans, Familie, Freunde und Stars sind unfassbar gerührt von dieser Baby-News und reagieren unfassbar emotional auf die Neuigkeit …

DIESE STARS SIND SCHWANGER

Dagi Bee schwanger: So süß reagieren die Stars!

Mrs. Bella, Topic, Pietro Lombardi, Mike Singer, Paola Maria und viele mehr: Wirklich JEDER versprüht unter dem ersten Babybauch-Post von Dagi Bee und Eugen Kazakov Liebe. Freundin Mrs. Bella schreibt: "Das ist so unreal für mich! Meine Dagi bekommt einfach ein Baby. Wir waren doch gestern gefühlt erst 19." YouTube-Mami Paola Maria postete in ihrer Story, dass sie immer für Dagi und Eugen da sein wird und auch Bibis Beauty Palace freut sich unter dem Post mit den Worten: "Oooh wie toll! Herzlichen Glückwunsch! Wünsche euch nur das Beste." Bei einer Reunion im letzten Jahr, hat Dagi Bee auch die Kinder von Bibis Beauty Palace kennengelernt. Besonders schnell war übrigens mal wieder Julien Bam, der nicht nur ein Reaktionsvideo auf die Schwangerschaftsankündigung gedreht hat, sondern auch gleich einen kleinen Song für das Kind von Dagi und Eugen komponiert hat. Mit dem Titel "DAGI ist schwanger? Ich hätte da nen Namen für das Kind", wo er singt: "Dagi, alles Gute für den Buben oder zu der Tochter, Hauptsache sie heißt Julien." 😂 Aber jetzt mal wieder Ernst: Der wohl schönste Moment des Videos ist, wie Eugen Dagis Papa auf Polnisch zuerst "dziadek Marek" (Opa Marek) nennt und er dann voller Stolz sagt "das ist meine schwangere Tochter". Wir sind dahingeschmolzen, deshalb auch von uns ein paar emotionale Worte: Gratulacje z okazji ciąży! Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia dla ciebie i całej twojej rodziny. (Das ist Polnisch und bedeutet: Glückwunsch zur Schwangerschaft! Alles Gute und viel Gesundheit für dich und deine ganze Familie.") ❤️

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->