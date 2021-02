Die schönsten YouTuber-Pärchen

Ex GNTM-Kandidatin Anna Maria Damm und ihr Freund Juli lernten sich bereits in der elften Klasse kennen. Damals gingen sie auf dieselbe Schule und waren ab dem Zeitpunkt befreundet. Es vergingen jedoch eineinhalb Jahre, bis sie sich letztendlich ineinander verliebten. Im Juni 2018 machte dann Töchterchen Eliana ihr Glück vollkommen – was für eine süße Familie. ☺️