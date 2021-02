Die besten Tipps zum Valentinstag von deinen "Krass Schule"-Stars

Valentinstag steht vor der Tür. Die einen hassen und die anderen lieben diesen Tag. Dabei ist die Idee dahinter eigentlich eine sehr schöne: Zeige deinen Liebsten, wie viel sie dir bedeuten. Das muss nicht nur der*die Partner*in sein, sondern auch Freund*innen, Familie oder sogar du selbst! Wir haben mit den "Krass Schule"-Stars Jenny Lopes (Carmen), Thomas Adamek (Dietrich), Janina André (Rosa) und Kevin Reumann (Felix) über den perfekten Valentinstag für Singles und Paare gesprochen. Außerdem haben sie auch verraten, warum es so wichtig ist, zu seinen Gefühlen zu stehen. "Krass Schule" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Valentinstag: Wie verbringt man den Tag als Paar?

"Als Paar sollte man das machen, was man vielleicht schon immer mal zusammen machen wollte: z.B. einen gemeinsamen Ausflug an einen romantischen Ort oder in eine romantische Stadt. Liebevoll Zeit miteinander verbringen, ist das A und O. Einfach etwas nicht alltägliches miteinander erleben, was lange im Gedächtnis bleibt und an das man sich gerne zurückerinnert", schlägt Thomas Adamek vor. Gemeinsame Zeit verschenken ist für jede Beziehung wichtig! Unvergessliche Momente schaffen, geht jedoch auch zu Hause! "Krass Schule"-Kollegin Janina André hat da eine Idee: "Für mich sieht ein schöner Liebesbeweis so aus: Blumen und Kerzenlicht, auf jeden Fall meine Lieblingsmusik. Musik ist sehr wichtig! Und zu zweit sein - ganz romantisch – irgendwo, wo es kuschelig ist." Werdet ruhig kreativ!

Was verschenkt man am besten zum Valentinstag?

In einer Sache sind sich die "Krass Schule"-Stars einig: Aufmerksamkeit ist wichtiger als jedes materielle Geschenk. Falls ihr trotzdem etwas verschenken wollt, dann hat Kevin Reumann einen Tipp für euch: "Ganz traditionell einen Strauß Blumen schenken, eine kleine Kette oder ein Armband als kleine Aufmerksamkeit! Der Partnerin tief in die Augen schauen und sagen, was alles positiv an ihr ist!" Wenn ihr euer Geschenk mit einer liebevollen Geste unterstreicht, macht ihr es erst so richtig besonders. Generell gilt für den "Krass Schule"-Star das Motto: Jeder Tag ist Valentinstag. "Es sind die kleinen Dinge im Leben. Achte immer darauf, wie deine Partnerin/dein Partner drauf ist. Ein kleines 'Schatz, wie gehts dir?' hilft schon sehr. Das zeigt, dass er/sie dir nicht egal ist. Mich macht es glücklich Zeit miteinander zu verbringen – und diese auch gerne mal ohne Handy, der Liebesbeweis überhaupt!" Ihr braucht mehr Inspiration? Hier gibt's die 10 besten Valentinstag-Geschenke.

Wie "überlebt" man den Valentinstag als Single?

Regel Nummer eins: Streicht das Wort "überlebt" und ersetzt es durch "genießt". Für viele Singles ist der Valentinstag ganz schön hart, dabei gibt es keinen Grund zu verzweifeln, findet auch "Krass Schule"-Star Thomas Adamek: "Valentinstag ist der Tag der Liebe - und die muss es nicht nur zwischen Liebespartnern geben. Den Tag mit dem besten Freund oder der besten Freundin verbringen, ist auch eine tolle Möglichkeit, um sich gegenseitig zu zeigen, wie gern man sich hat - und freundschaftlich liebt!" Seine Schauspiel-Kollegin Jenny Lopes geht sogar noch einen Schritt weiter: "Sich selbst Lieben zu lernen ist so wichtig. Man sollte die Zeit allein genießen können! Manchmal ist das schwer aber durch Zeit, Erfahrungen & den eigenen Willen bekommt man das hin. Und wenn das nicht hilft, dann SCHOKOLADE ESSEN." Auch als Single solltet ihr diesen Tag also zelebrieren!

Valentinstag: Wie sage ich meinem Crush, dass ich ihn/sie mag?

Du schwärmst für eine Person, weißt jedoch noch nicht so ganz, wie und ob du es es ihr sagen sollst? Das Motto von "Krass Schule"-Darstellerin Jenny Lopes ist da ganz leicht: "Stelle dich deiner Angst, denn oft passieren danach tolle Dinge! Entweder man schafft Großes oder man lernt dazu! Außerdem... möchtest du dich dein Leben lang fragen: Was wäre wenn?" Das will wirklich niemand. Ihr Co-Star Thomas Adamek hat auch einen Tipp für euch, wie ihr das am besten anstellt: "Auf jeden Fall das persönliche Gespräch suchen und nichts schriftlich über irgendwelche Messenger oder Chats machen! An der Reaktion des anderen (vor allem an den Augen) erkennt man viel mehr als an irgendwelchen Smileys. Einfach tief Luft holen, dem anderen in die Augen schauen und sagen: Ich mag dich irgendwie! Es muss nicht immer todernst sein. Mit Humor und Spaß ist es viel lockerer. Und wenn vielleicht nichts Positives entgegnet wird, kommt man leichter aus der unangenehmen Situation wieder heraus." Ihr seid euch immer noch unsicher? Dann hat Janina André noch eine Idee: "Bei dieser Sache braucht man ganz viel Kraft. Dafür am besten die beste Freundin oder den Kumpel um Rat fragen. Und wenn man sich bereit fühlt, einfach ansprechen, denn nur wer ehrlich und offen ist erreicht alles." Also seid mutig und traut euch! Hier findet ihr ein paar coole Sprüche, die ihr über Instagram zu Valentinstag verschicken könnt.

Einen schönen Valentinstag wünscht euch der ganze "Krass Schule"-Cast und auch euer BRAVO-Team. ❤️ PR / RTLZWEI

