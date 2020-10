Dagi Bee gibt private Details preis

Die Influencerin hat bereits mehrmals bewiesen, dass es ihr nicht schwer fällt, über intime Dinge in ihren Videos zu sprechen. So verriet Dagi Bee schon, ob ein Baby für 2021 geplant ist oder was sie an ihrer Hochzeit bereut. In ihrem neuesten Video geht es jetzt richtig zur Sache! Zusammen mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov hat sich die 26-Jährige krassen Sex-Fragen gestellt!

Offen und ehrlich: Dagi beantwortet Sex-Fragen ihrer Zuschauer

Dagi Bee hatte ihre Follower dazu aufgerufen, ihr unangenehme Fragen zu schicken.Wie sich herausstellte, gab es ein Thema, dass die Fans brennend interessierte: "Das sind ja alles nur Sex-Fragen!", rief der Web-Star gleich zu Beginn des Videos."Was ist los mit euch?", fügte sie aus Spaß hinzu. In einer Frage ging es darum, wie Dagi Bees erstes Mal mit Eugen war. Die Blondine antwortet ehrlich: "Das war sehr schön!" In der nächsten Frage ging es darum, was der verrückteste Ort war, an dem das Paar schon mal Sex hatte. Hier bekommen die Fans leider keine genaue Antwort. Es klingt aber so, als hätten sie und Eugen viel Spaß gehabt! ;)

Dagi Bee ist außerdem in der Kategorie YouTube/Social Media für den goldenen BRAVO-Otto nominiert! Wenn du die Influencerin supporten möchtest und zeigen willst, dass sie die stärkste Fanbase hat, dann kannst du hier abstimmen!

