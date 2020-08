Dagi Bee: Spaß mit Alkohol

Nachdem die Corona-Beschränkungen endlich gelockert wurden, hatte sich auch Dagi Bee einen Urlab auf ihrer Lieblingsinsel Ibiza gegönnt und postete coole Pics unter anderem mit Cocktail im Pool auf Insta. Und auch letztens zeigte sie sich wieder beim Trinken, diesmal aber aus einem ganz anderen Grund. Da sie ständig gefragt wird, ob sie schwanger ist, griff Dagi Bee zum Alkohol, um auf die Baby-Gerüchte zu antworten. Mit eine Vodka-Shot machte sie endgültig klar, dass sie kein Kind erwartet.

Neues YouTube-Video von Dagi Bee mit Tequila und Extensions

Vor ein paar Wochen erst veröffentlichte Dagi Bee ein Video, in dem sie offen über Beauty-Eingriffe, die sie schon hat machen lassen sprach. Jede Woche lädt sie auf YouTube neue Videos hoch mit lustigen Challenges und ähnlichem. Gestern ging, wie sie selbst in ihrer Insta-Story erklärte, ein ganz besonderes online. Denn darin trinkt sie mit Eugen und Co. Tequila und entfernt dabei beschwipst noch ihre Extensions. Natürlich ist das Ganze von YouTuberin Dagi Bee nur witzig gemeint, weshalb sie auch am Anfang des Videos daraufhinweist, dass sie niemanden zum Alkohol trinken animieren will und man auch erst ab 18 Alkohol trinken sollte.

