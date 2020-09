Dagi Bee bisher immer genervt von Baby-Frage

Spätestens seit der Web-Star vor zwei Jahren ihre große Liebe Eugen Kazakov geheiratet hat und gefühlt alle anderen Influencerinnen in ihrem Alter gerade schwanger sind, wird die jetzt 26-Jährige ständig gefragt, wann sie denn Mutter werden will oder ob sie schon ein Kind erwartet. Diese Baby-Gerüchte nerven Dagi Bee eigentlich extrem, weshalb sie vor Kurzem sogar schon zu Alkohol griff, um ihren Fans klarzumachen, dass sie nicht schwanger ist. Das bedeutet aber scheinbar nicht, dass sie es nicht in naher Zukunft vorhat.

2021 Mutter werden – Dagi Bee kann es sich vorstellen

Momentan ist die YouTuberin super happy und teilt das auch mit ihren Followern. Sie bietet ihnen immer wieder private Einblicke in ihr Leben und beantwortet viele ihrer Fragen. So hat Dagi Bee erst letztens über ihr erstes Mal mit 14, ihre Beauty-Eingriffe und mehr gesprochen. Im neusten Video stellt sie sich 35 Fragen, die sie ab sofort jedes Jahr wieder beantworten will. Richtig spannend wurde es bei der Frage, ob sie mehr Haustiere hat als ihren Hund Zula: "Bis jetzt haben wir nur Zula. Vielleicht habe ich nächstes Jahr noch einen Pom auf der Hand, oder einen anderen Hund, vielleicht auch mein Kind." Dass es ihr großer Wunsch ist Mutter zu werden, bekräftigte sie auch, als sie auf die Frage "Was willst du unbedingt noch erleben?" antwortete: "Ich will unbedingt noch nach Hawaii. Und Kinder kriegen." Ob es nächstes Jahr schon soweit ist und wir uns auf Dagi Bees Baby freuen können?

