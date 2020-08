Dagi Bee: Fan küsst sie auf den Mund!

Dagi Bee hat eine riesige Fanbase!

Dagi Bee ist mega erfolgreich. Sie hat eine eigene Makeup-Linie, einen beliebten YouTube-Kanal und seit Neuestem auch ein eigenes Musiklabel! Zu verdanken hat sie ihren Erfolg auch ihrer treuen Fanbase, die Dagi unterstützt und immer hinter ihr steht. Besonders schätzt diese auch Dagis super offene Art. So beantwortet die 25-Jährige jeden Montag zehn Fan-Fragen. Unter anderem trank sie während einer Frage Alkohol, um Baby-Gerüchte aus dem Weg zu räumen. Durch die Fragerunde will sie ihren Fans nah sein, mit ihnen im Austausch bleiben, das ist für die Influencerin mega wichtig. Auch deswegen veranstaltet sie regelmäßig Meet & Greets, bei denen sie ihre Fans trifft, mit ihnen quatscht und Fotos schießt. Doch nicht immer laufen die Events so harmonisch ab. Einmal musste Dagi schon eine krasses Erfahrung mit einem Fan machen...

Dagi Bee: Dieser Fan ging zu weit!

Wie jeden Montag beantwortete Dagi Bee auch gestern wieder zehn Fan-Fragen in ihrer Insta-Story. Neben Fragen zu ihrem Musiklabel und dem "Shame Game"-Dreh mit Gewitter im Kopf und Co. Aaron Troschke, stellte ein Fan Dagi auch die Frage nach ihrem schlimmsten Fan-Moment. Und diese Frage beantwortet Dagi auch prompt. "Mich hat mal ein Fan beim Meet & Greet einfach so auf den Mund geküsst", schreibt Dagi. Wie sie auf diese dreiste Aktion reagiert hat verrät sie den Fans auch gleich: "Bin sofort zum Desinfektionsmittel gelaufen und hab damit meinen Mund ausgespült." Krass! Seine Idole zu bewundern ist ja schön und gut, aber das geht wirklich zu weit! Dagi Bee nimmt den Vorfall jedenfalls mit Humor und setzte einen Lach-Smiley hinter die Story.

Eine von zehn Fragen war zu Dagis schlimmstem Fan-Moment instagram @dagibee

