Schwanger ohne Sex – geht das?

Zunächst einmal ist es wichtig zu klären, wie ein Mensch überhaupt schwanger werden kann – denn das hilft dabei zu verstehen, dass die klassische Vorstellung vom Sex (Penis dringt in Scheide ein) allein nicht dafür sorgen kann, dass jemand schwanger wird. Während des Eisprungs (bei dem eine Eizelle aus dem Eierstock freigesetzt wird) kann ein Mensch ungefähr einmal im Monat geschwängert werden. Gelangt nun Sperma (bspw. vom Penis) in die Scheide, kann es passieren, dass das Spermium bis in die Eizelle eindringen kann und diese befruchtet. Die befruchtete Eizelle wandert und nistet sich in der Gebärmutterschleimhaut ein. Besonders wahrscheinlich ist die Schwangerschaft beim Penis-in-Vagina-Sex, da hierbei das Ejakulat (das Sperma aus dem Penis) besonders nahe an den Gebärmutterhals kommt, sodass Millionen von Spermien sich auf die Reise zur Befruchtung machen können.

Als „Lusttropfen“ wird eine wässrig-schleimige Flüssigkeit bezeichnet, die schon vor der Ejakulation eines Menschen aus dessen Penis kommt. Sie entstehen dadurch, dass die Drüsen, die den Schleim produzieren, bei Erregung mehr durchblutet werden uns so auch mehr Flüssigkeit produzieren. Eine Studie zeigt, dass 16,7% aller Menschen mit Penis bereits aktive Spermien in diesen „Lusttropfen“ haben! Also ja, auch durch diese Flüssigkeit ist eine Schwangerschaft bereits möglich, sollte sie in die Scheide der anderen Person gelangen. Nicht nur aus diesem Grund ist die „Rausziehen vor der Ejakulation“-Methode übrigens kein brauchbares Verhütungsmittel – denn im Zweifel sind die Spermien schon längst auf dem Weg zur Eizelle.