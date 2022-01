Dagi Bee in großer Trauer: Schockierender Todesfall

Dagi Bee am Boden zerstört

Vor Kurzem sah die Welt noch wunderschön für Dagi Bee aus. Einen Tag vor Weihnachten kam Dagi Bees Sohn zur Welt. Dass er genau am 23. des Monats geboren wurde, war für die Familie Kazakov eine schicksalhafte Fügung! Doch nun, einige Wochen später, muss Dagi Bee einen großen Verlust verarbeiten und damit ist sie nicht allein.

Schwerer Abschied

Die 27-Jährige hat ihren besten Freund Paco verloren. Er ist vor wenigen Tagen verstorben. Gestern hat Dagi Bee emotionale Abschiedsworte auf Instagram gepostet. Videos und Fotos mit ihrem langjährigen besten Freund waren auch dabei. „Ich habe jeden Abend gebetet, dass es dir besser gehen wird - es war ein ewiges auf & ab, du hast so so so sehr gekämpft. Du warst erst 24 Jahre jung & hattest noch so viel vor dir .. aber ab jetzt bist du an einem besseren Ort ❤️🕊“, schrieb Dagi auf Insta. Neben sehr vielen Beileidsbekundungen von Dagis Community haben auch Dagi Bees Content Creator Freund*innen ihre Anteilnahme gezeigt. Die Todesursache für Pacos frühen Tod ist nicht bekannt. Wir wünschen Pacos Familie und allen Trauernden viel Kraft in dieser schweren Zeit! Und wir sprechen unser aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl aus. ❤️

*Affiliate-Link

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch spannend:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->