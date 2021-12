Dagi Bee Baby: schicksalshafte Fügung bei der Geburt

Dagi Bee und Eugen Kasakov sind Eltern: So süß ist der Baby-Name!

Es ist endlich so weit: Das Baby von Dagi Bee und Eugen Kazakov ist endlich da! Schon länger haben Fans vermutet, dass Dagi Weihnachten im Krankenhaus verbringen wird und wie es aussieht, ist das wahr geworden: Am 23. Dezember ist nämlich der Sohn des Ehepaars geboren.

Während der Schwangerschaft hatten sie viele Baby-Namen in der engeren Auswahl, doch jetzt verkündete die YouTuberin auf Instagram, wie ihr Sohn heißen soll. Nelio – so ein unfassbar süßer und außergewöhnlicher Name! "Aus Liebe wurde leben .. und plötzlich warst du da kleiner Nelio", schreiben Dagi und Eugen auf Instagram, "Am 23.12 haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz & können unser Glück einfach nicht fassen! Er ist einfach perfekt. Wir lieben dich so sehr." Wirklich ein kleines Weihnachtswunder, wie Fans finden, denn es gibt einen Zufall bei diesem Geburtsdatum, der sich fast, wie eine schicksalhafte Fügung anfühlt …

Dagi & Eugen verkünden Geburt von Baby-Nelio: So besonders ist das Datum!

Das Geburtsdatum von Baby Nelio sorgt bei Fans in den Kommentaren für Staunen, denn die Zahl 23 begleitet die frisch gebackenen Eltern Dagi Bee und Eugen schon lange.

Es ist die Glückszahl von Eugen, am 23.06 wurde geheiratet und jetzt am 23.12 die Geburt. Eugen hat die Zahl 23 sogar tätowiert! Ein außergewöhnlicher Zufall oder eine schicksalhafte Fügung? Das liegt sicherlich im Auge des*der Betrachter*in. Es ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes! Die Hauptsache ist jedoch, dass Baby Nelio und die ganze Familie gesund ist. In den Kommentaren bekommen Dagi und Eugen massenweise Glückwünsche von Kolleg*innen und Freund*innen: Mrs Bella, Melina Sophie, Bibis Beauty Palace, Paola, Topic, Julienbam, Aaron Troschke, Leni Marie, Ana Johnson und viele viele mehr. Auch wir wünschen der jungen Familie nur das Beste und ganz viel Gesundheit.

