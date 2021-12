Prinz Harry & Meghan. Markle: Hurra, das erste Baby-Foto!

Prinz Harry & Meghan Markle zeigen zum ersten Mal ihr zweites Baby

Am 23. Dezember 2021 überraschen Prinz Harry und Meghan Markle die Welt mit dem ersten Baby-Bild ihrer Tochter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Auf ihrer Weihnachtskarte ist zum ersten Mal die ganze Familie gemeinsam zu sehen und strahlen sich überglücklich an.

Die sechs Monate junge Lilibet, Spitzname Lili, ist das zweite Kind des Paares. Ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor wurde am 6. Mai 2019 geboren und hat wie sein Papa feuerrote Haare. "Dieses Jahr, 2021, konnten wir unsere Tochter Lilibet in dieser Welt willkommen heißen. Archie hat uns zu 'Mama' und 'Papa' gemacht und Lili zu einer Familie", schreiben Harry und Meghan in ihrer Weihnachtskarte. Ganz lässig in Jeans-Hosen posiert die Familie auf dem ersten gemeinsamen Bild für die Kamera.

Prinz Harry & Meghan Markle: Das erste Foto von Tochter Lilibet begeistert

Mit dem ersten Bild von Baby Lilibet haben Prinz Harry und Meghan Markle viele Fans zu Weihnachten überrascht.

"Während wir uns auf 2022 freuen, haben wir in deinem Namen Spenden an diverse Organisationen gegeben, die Familien ehren und beschützen sollen – von diesen, die von Afghanistan verlegt werden müssen, bis hin zu amerikanischen Familien, die Elternzeit bezahlt bekommen müssen", schreibt das Paar weiter. Organisationen an die gespendet wurde, sind zum Beispiel: Team Rubicon, Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave For All, PL+US und Marshall Plan for Moms. "Wir wünschen euch schöne Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr, von unserer Familie an eure! Wie immer, Harry, Meghan, Archie und Lili", unterzeichneten sie die Karte. So süß!

