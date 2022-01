Dagi Bee verrät neue Details zur Familien-Planung

Dagi Bee ist Mutter!

Weihnachten hat Dagi Bee im Krankenhaus verbracht. Ihr Sohn Nelio ist nämlich am 23. Dezember zur Welt gekommen und machte die YouTuberin und ihren Ehemann Eugen Kazakov zu glücklichen Eltern.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Ständig müde: 14 Ursachen die schlapp machen – und wie du fitter wirst

Das lockt Spinnen an und viele wissen es nicht!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Das Geburtsdatum ist schon fast eine schicksalhafte Fügung, da die Zahl 23 eine größere Bedeutung im Leben der frischgebackenen Eltern spielt. Dagi Bee scheint als Mama richtig happy zu sein, denn auf Instagram teilte sie mit ihren Fans ihre weitere Familienplanung.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Dagi Bee: Bald schon Baby Nummer 2?

Während einem Q&A auf Instagram fragte ein Fan Dagi Bee, ob sie noch ein zweites Kind will. Die Antwort fiel ziemlich deutlich aus: "Auf jeden Fall!" Die YouTuberin ging auch noch näher darauf ein: "Ich hatte so eine schöne und leichte Schwangerschaft und auch die Geburt war ein unglaubliches Erlebnis, dass ich schon im Krankenhaus nach der Entbindung gesagt hab, dass ich unbedingt noch ein Kind haben möchte." Gibt es also schon bald nochmal Familienzuwachs? Erst mal nicht, denn Dagi Bee stellt auch klar: "Aber da lassen wir uns natürlich noch Zeit." Bis dahin soll sie erstmal richtig die Zeit mit ihrem Ehemann und dem kleinen Nelio so richtig genießen. 🥰

Während einer Fragerunde auf Instragram verriet Dagi Bee, dass sie sich ein zweites Kind wünscht. Instagram / @dagibee

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->