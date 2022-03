"Buffy"-Reboot: Zendaya als Vampir-Jägerin?

Alles startete im Jahr 1997. Über die Jahre gab es sieben sehr erfolgreiche Staffeln von"Buffy – Im Bann der Dämonen". Im Jahr 2003 war dann Schluss. Auch wenn die letzte Staffel bereits 19 Jahre her ist, so ist die Serie auch heute noch beliebt. Gut, die Special-Effects von heute und damals braucht man nicht vergleichen, aber für eine Show aus den 90ern waren die Vampir-Kampfszenen eeeecht cool. 😜 Derzeit kann man übrigens alle Staffeln von "Buffy" auf Disney+ streamen. Aber um was geht es eigentlich genau bei "Buffy – Im Bann der Dämonen"? Und was hat das Ganze mit "Euphoria"-Star Zendaya zutun? ⤵️

Hauptrolle in "Buffy"-Reboot?

Jahrelange spielte Schauspielerin Sarah Michelle Geller die weibliche Hauptrolle Buffy in der gleichnamigen Serie. Buffy wurde auserwählt, um "die Jägerin" zu sein. Sie hat die Macht und die Kraft, übernatürliche Wesen zu bekämpfen und rettet somit immer wieder die Welt vor dem Bösen. Alle paar Jahre wird eine neue Jägerin geboren, die für eine friedliche und monsterfreie Welt sorgen soll. Dämonen, die sehr oft Vampire sind, kreuzen also ständig Buffys weg. Und nebenbei geht sie noch zur Schule und hat ein "ganz normales Leben". Eine unterhaltsame, typische Highschool-Drama-Serie eben! 😀 Sarah Michelle Geller hat nun ihre Meinung zu einem Reboot der Serie preisgegeben und wen sie sich als Vampir-Jägerin vorstellen könnte: Nämlich Zendaya!

Zendaya wäre perfekt geeignet als Buffy!

Reboots und Neugestaltungen von Serien und Filmen sind immer wieder aktuell. Und wieso auch nicht? Etwas, was früher schon gut lief und beliebt war, neues Leben einhauchen, moderner gestalten und neu aufsetzen. Hört sich klasse an! Schauspielerin Sarah Michelle Geller kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass es irgendwann ein Reboot von "Buffy – Im Bann der Dämonen" geben wird. Für sie sind wir in einer Ära ständiger Neustarts und Remakes. Und die Story rund um "Buffy" hat sehr viel Potenzial! Man könnte die Geschichte einer neuen Jägerin erzählen, in einer anderen Zeit, mit ganz anderen (oder doch ähnlichen) Problemen lebt. Sarah musste sofort an Zendaya denken. Aufgrund ihrer enormen schauspielerischen Leistungen in den vergangenen Jahren und ihrer Wandelbarkeit wäre sie perfekt für die Rolle. Könntest du dir das auch vorstellen? Zendaya in einer Rolle, in der sie Vampire vermöbelt und ihre Highschool-Freund*innen ärgert? Hört sich doch wirklich perfekt für sie an! 😋

