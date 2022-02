Tom Holland kann Zendayas "Euphoria" nicht mehr sehen!

„Euphoria“ Staffel 2 ist ein enormer Erfolg

Die HBO-Serie „Euphoria“ ist nicht nur für eine der Hauptdarstellerinnen, Zendaya, ein riesiger Erfolg. Die Serie hat eine riesige Fanbase und begeistert mit ihrer sehr krassen Darstellung von ernsten Themen, wie Drogensucht.

AUCH INTERESSANT:

So schwer es für manche ist, in besonders heftigen Szenen hinzuschauen, so schwer fällt es doch den meisten, wegzuschauen! Einer dieser großen Fans ist „Spider-Man: No Way Home“-Star Tom Holland, der mit Zendaya in einer Beziehung ist. Der Schauspieler feiert „Euphoria“ sehr und wünscht sich schon seit langem einen Gastauftritt in der Serie. Doch die aktuelle Folge hat der Darsteller nicht sehen können – obwohl er wirklich alles versucht hat, um diese Tatsache zu ändern!

Deswegen konnte Holland „Euphoria“ nicht sehen

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Denn Holland ist gerade auf einer PR-Tour, um seinen neuen Film zu bewerben: „Uncharted“, eine Videospiel-Verfilmung mit Holland in der Hauptrolle, kommt am 17.02. weltweit in die Kinos. Als die neue Folge von „Euphoria“ veröffentlicht wurde, befand sich der Star gerade in Spanien und hatte keine Möglichkeit, die Folge zu sehen. Wie er in einem Interview mit Andrea Comptonn verriet, hat er sich sogar extra einen VPN-Zugang heruntergeladen, doch leider funktionierte der nicht. 🥺 Wir finden es sehr süß, dass Holland alles versucht hat, um die Serie seiner Freundin noch zu sehen! Es ist kein Geheimnis, dass Holland ein großer Fan von Zendaya ist und seine Freundin bei all ihren Projekten enorm unterstützt. Die beiden sind einfach süß zusammen und miteinander. 🥰

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->