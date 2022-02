„Spider-Man“-Star Tom Holland: Ärger mit Sony!

Holland hatte Stress mit Sony!

„Spider-Man: No Way Home“ ist einer der erfolgreichsten Filme des letzten Jahres – nicht zuletzt wegen der grandiosen Darstellung von Tom Holland als titelgebende Figur!

AUCH SPANNEND:

Doch auch ohne ihn ist der Film ein reines Fest für Fans, vereint er doch gleich drei „Spider-Man“ in einer einzigen Geschichte: Tobey Maguire und Andrew Garfield durften Seite an Seite mit Holland gegen die größten „Spider-Man“-Schurken kämpfen. „No Way Home“ war witzig, dramatisch, emotional – und auch ziemlich brutal auf mehreren Ebenen, wie Holland selbst auch nicht müde wurde zu betonen, während er auf Pressetour für den Film ging. Das wiederum gefiel den Entscheidungsträger*innen bei Sony und Marvel ganz und gar nicht! Wo ohnehin schon bekannt ist, dass Sony Holland anfangs für die Rolle von „Spider-Man“ nicht wollte, sahen sich manche Mitarbeiter*innen des Studios wohl in diesem Moment bestätigt darin, dass Holland keine gute Wahl war …

„Das verkauft sich nicht!“

In einem Interview mit THR sprach der Schauspieler über einen Anruf vonseiten Marvel und Sony, nachdem Holland zum wiederholten Male „Spider-Man: No Way Home“ als „brutal“ beschrieben hatte. „Sie riefen mich an und sagten: ‚Hör auf damit zu sagen, der Film sei brutal! Hör auf damit zu sagen, der Film sei emotional! Das verkauft den Film nicht gut!‘“ Holland habe zu seinen Aussagen gestanden und hätte den Film beim Telefonat als den „emotionalsten Superheld*innen-Film aller Zeiten“ beschrieben. Doch Sony und Marvel sei es wichtig gewesen, dass er in den Vordergrund stelle, wie witzig der Film sei. „Er ist witzig, aber er bricht einen auch irgendwie das Herz“, sei Hollands Antwort gewesen. Von da an war er gezwungen, die Art und Weise wie er für den Film Werbung machte, zu ändern. „Aber ich bin froh, dass ich zumindest ein paar Leute vorwarnen konnte“, so der Darsteller. 😄

*Affiliate-Link