Tom Holland & Zendaya: Sie wagen den nächsten Schritt!

Tom Holland investiert in Veränderung und kauft 3-Millionen-Anwesen in London

Tom Holland und Zendaya sind DAS neue Traumpaar Hollywoods. Fans freuen sich über jede süße Liebes-Botschaft, die sie von den beiden mitbekommen. Ja, angeblich sollen Tom und Zendaya schon über ihre Baby-Planung nachgedacht haben.

Deswegen kommt die neuste Information gar nicht so überraschend: Tom Holland und Zendaya wollen in London zusammenziehen! Der "Spider-Man"-Star soll eine drei Millionen Villa für sich und seine Freundin gekauft haben. Das Anwesen mit sechs Schlafzimmern wird aktuell renoviert und soll zusätzlich ein Fitnessstudio, Kino, Spiele-Raum und eine Sauna bekommen. Außerdem hat Tom Holland die Erlaubnis bekommen, den Keller zu erweitern.

Der nächste Schritt in der Beziehung: Tom Holland und Zendaya sollen zusammenziehen!

Insider sollen berichtet haben, dass Tom Holland aktuell alles dafür gebe, dieses Zuhause für beide perfekt zu machen. Zendaya soll ihn auch sehr oft in London besucht haben.

Aktuell wohnt Tom Holland noch in seiner alten Wohnung in London, während Zendaya in ihrer Heimat Los Angeles wohnt, wo sie ebenfalls ein 3-Millionen-Anwesen besitzt. So eine Fernbeziehung kann ziemlich anstrengend sein, deshalb wäre es nicht verwunderlich, wenn Tom Holland und Zendaya in einem gemeinsamen Zuhause zusammenziehen. Vielleicht behalten sie jedoch auch beide Wohnungen, schließlich drehen beide auch sehr oft in Amerika. Trotzdem ist es kein Geheimnis, dass Tom Holland seiner Heimat England sehr verbunden ist. Er ist in Kingston aufgewachsen, was ganz in der Nähe von seiner neuen Londoner Wohnung ist. Vielleicht wollen die beiden ihre Liebe hier abseits vom Hollywood-Trubel genießen.

