Tom Holland war unglaublich nervös beim Dreh von „Spider-Man: No Way Home“

In einem Interview mit Marvel Entertainment sprach die Schauspielerin Zendaya über eine witzige Erfahrung, die sie mit „Spider-Man: No Way Home“-Star und Boyfriend Tom Holland hatte.

Holland war unfassbar nervös, weil er mit zwei Schauspiel-Ikonen zusammenarbeiten durfte: den alten „Spider-Man“-Darstellern Tobey Maguire und Andrew Garfield! Eine ungemein ehrenvolle Aufgabe für den jungen Schauspieler – weswegen er auch unbedingt wollte, dass seine Kolleg*innen Zendaya und Jacob Batalon, die auch in den Filmen seine besten Freund*innen spielen, in der Nähe bei den Proben sind. Das führte dann dazu, dass Zendaya das Gefühl hatte, sie und Batalon wären die Eltern von Holland und würden ihn zu seinem ersten Tag in den Kindergarten bringen. 😄

„Ich hoffe, er kommt nicht weinend nach Hause“

„Es war so witzig an diesem ersten Tag“, erinnert sich die Schauspielerin im Interview. „Wir fühlten uns wie deine Eltern“, sagt sie in Richtung Holland, „und es ist wie: ‚Ah, ich hoffe, die anderen Kinder mögen ihn‘ und: ‚Ich hoffe, er kommt nicht weinend zurück‘“. 🤣 Batalon und Zendaya blieben auch tatsächlich vor Ort, damit Holland nicht ganz so nervös sein würde. „Ich habe Fotos von euch gemacht, damit ihr welche von dem Tag hattet, es war so süß“, sagt die Schauspielerin noch. Ganz offensichtlich war die Sorge der beiden „Eltern“ absolut unbegründet, denn Holland kam wunderbar mit seinen Spielkameraden Maguire und Garfield zurecht. 🥰

