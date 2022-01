Zendaya erinnert an Rock-Ikone

Zendaya hat es dieser Tage trotz allem Erfolg im Job nicht leicht: Erst kürzlich verriet sie in einem Interview, dass sie am Set von „Spider-Man“ weinend zusammenbrach.

In einem anderen Interview deutete sie an, dass Disney ihr damals die Traum-Karriere versaut hätte! 😰 Doch auch, wenn die Schauspielerei vielleicht nicht ihre erste Wahl für ihre Karriere gewesen sein mag – der enorme Erfolg, den der „Euphoria“-Star damit erntet, spricht für sich. Doch nun wendet sie sich mit traurigen Worten an ihre unglaublichen 124 Millionen Followers auf Instagram: Die Schauspielerin hat eine enorm wichtige Person in ihrem Leben verloren. Sängerin Ronnie Spector, die vor kurzem wegen ihrer Krebserkrankung verstarb, war Mentorin und Freundin der Schauspielerin, wie sie in ihren rührenden Worten beschreibt.

„Eine der größten Ehren meines Lebens“

„Diese Neuigkeit bricht mir das Herz“, schreibt Zendaya auf Instagram. Spector sei immer so voller Leben gewesen, beschreibt der Star die verstorbene Ikone. Sie habe Spector nie ohne ihre roten Lippen und ihr volles Haar gesehen. „Ronnie, dich kennengelernt zu haben ist eine der größten Ehren meines Lebens“, heißt es von Zendaya. „Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast.“ Es gäbe niemanden, den der „Spider-Man“-Star mehr bewundere und sie sei sehr dankbar für „die besondere Beziehung, die wir hatten“. Das Leben der Rock-Sängerin wird im Film „Be My Baby“ (benannt nach einem bekannten Song ihrer Band „The Ronettes“) thematisiert. Spector wählte Zendaya vor ihrem Tod für die Hauptrolle aus. „Ich hoffe, ich werde dich stolz machen“, endet der emotionale Abschieds-Post von Zendaya.

