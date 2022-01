„How I Met Your Mother“-Star tot: Kollegen am Boden zerstört

Bob Saget ist vielen Fans bekannt als Original-Synchronstimme von Ted Mosby aus „How I Met Your Mother“. Nun ist der Comedian und Schauspieler im Alter von 65 Jahren gestorben.

Wie TMZ berichtete, wurde Saget, den vor der Kamera viele noch aus der 90er-Jahre-Show „Full House“ kennen, am Sonntag von der Polizei in einem Hotelzimmer im Ritz-Carlton in Orlando gefunden. Die Umstände seines Todes sind noch unbekannt. „Wir haben keine Information über die Todesursache und die Ermittler*innen haben keine Anzeichen von Gewalt oder Drogeneinflüssen feststellen können“, heißt es vom Orange County Sheriff Office. Noch einen Tag vorher trat er in der Ponte Vedra Concert Hall auf. Seine Kolleg*innen können den plötzlichen Tod des beliebten Stars nicht begreifen.

„Ich stehe völlig unter Schock“

John Stamos, der zusammen mit Saget für die Serie „Full House“ vor der Kamera stand, twittert: „Ich bin gebrochen. Ich bin am Boden zerstört. Ich stehe völlig unter Schock. Ich werde nie wieder einen Freund wie ihn haben. Ich liebe dich so sehr, Bobby.“ Aisha Tyler schreibt bei Twitter: „Das ist verrückt. Er war so jung und einer der nettesten Comedians, die es gab. Freundlich und ehrlich, jedes Mal, wenn man ihn sah. Was für ein Verlust.“

