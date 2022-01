"Harry Potter": Warum wird dieser Trank eigentlich nicht ständig benutzt? 🤔

"Harry Potter": Wahrheitsserum wird nur selten angewendet

Veritaserum ist ein starkes Wahrheitsserum, welches den Trinkenden zwingt, Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Obwohl das ja in vielen Situationen sehr nützlich sein kann, z. B. zur Aufklärung von Verbrechen, wird es nur selten verwendet.

Viele von euch haben sich bestimmt auch schon gefragt, warum es zum Beispiel im Fall von Sirius Black, der unschuldig nach Askaban geschickt wurde, nicht zum Einsatz kam. So hätte viel früher rauskommen können, dass Peter Pettigrew der eigentliche Schuldige war und alles nur Sirius Black angehängt hat. Aber es gibt einen guten Grund, warum nur so selten auf das Serum zurückgegriffen wird.

"Harry Potter": Deshalb wird Veritaserum so selten genutzt

Die Verwendung des Wahrheitsserums wird sehr streng vom britischen Ministerium für Magie überwacht und kontrolliert und kommt deswegen nur in besonderen Situationen zum Einsatz. Der Hauptgrund dafür ist die Unzuverlässigkeit des Tranks, denn viele Zauberer und Hexen können sich antrainieren, den Effekten des Serums zu Widerstand zu leisten. Dadurch kann es also nicht als eindeutiger Beweis verwendet werden.

Eine andere Erklärung ist, dass Befragte nach der Einnahme des Serums nicht unbedingt die Wahrheit erzählen, sondern das, wovon sie glauben, dass es wahr ist.

Also, selbst wenn Sirius Black unter dem Einfluss des Wahrheitsserums erzählt hätte, dass er unschuldig ist, wäre er wahrscheinlich trotzdem schuldig gesprochen worden. Ihm hätte dann nämlich eine Immunität gegen den Trank angehängt werden können…

