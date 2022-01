Emma Watson "Harry Potter" Psycho-Stress: "Ich hatte große Angst!"

Berühmt zu sein hat seine Vorteile, aber es gibt auch einige Schattenseiten. Das wissen die "Harry Potter"-Stars nur zu gut.

Sieben Bücher, acht Filme und eine einzigartige Story, die uns in eine aufregende und magische Welt teleportierte. Oder besser apparierte?! 😜 Vor wenigen Tagen wurde das 20-jährige Jubiläum des "Harry Potter"-Franchise ausgestrahlt. Dort, aber auch in den vergangenen Jahren, sprachen die Darsteller*innen über private Momente hinter den Kulissen. Emma Watson erzählte über ihre schlimmste Szene bei den "Harry Potter"-Filmen und wieso es deswegen damals sogar fast am Set eskalierte! "Harry Potter" war für die Darsteller*innen zwar damals DER große Durchbruch, aber mit dem Fame, kam auch sehr viel Druck und eine immer kleiner werdende Privatsphäre. Hermine Granger Darstellerin Emma Watson dachte auch schon darüber nach, komplett mit der Schauspielerei aufzuhören!

"Harry Potter": Der Druck war zu viel für sie

„Der Fame wurde auf einmal eine richtig große Sache“, erzählte Emma Watson beim 20. "Harry Potter" Jubiläum. Sie wusste nicht, wie sie mit alldem umgehen sollte und fühlte sich zudem auch einsam. „Ich hatte große Angst!“, teilte sie im Gespräch mit ihrem Kollegen Rupert Grint. Sie hatte sich tatsächlich Gedanken gemacht, dass Franchise noch vor dem fünften Teil ("Harry Potter und der Orden des Phönix") zu verlassen. Die Positivität der Fanbase und der Rückhalt ihrer Kolleg*innen überzeugten Emma jedoch zu bleiben. Zum Glück! Oder könntest du dir "Harry Potter" ohne Emma Watson als Hermine Granger vorstellen?! 😁

