Im Gegensatz zu vielen seiner jungen Kolleg*innen hatte Rupert Grint (Ronald Weasley) keine großen Ambitionen in Richtung Schauspielerei. Wie er selbst sagt, ist er auch eher introvertiert – umso unangenehmer war es für ihn, auf einmal so stark in der Öffentlichkeit zu stehen. Er empfand die Dreharbeiten teilweise als „erstickend“! Das ging soweit, dass er überlegte, seine Karriere nach Ende von „Harry Potter und der Feuerkelch“ aufzugeben: „Ich habe mich gefragt: ‚Will ich das wirklich weitermachen? Es ist ziemlich kräftezehrend.‘ Denn ganz offensichtlich ist es ein großes Opfer, was man da bringt. Du nimmst Anonymität eigentlich als selbstverständlich hin, tust normale Dinge, unternimmst normale Dinge. Alles war für mich anders und ein bisschen gruselig. Es gab Zeiten, da dachte ich: ‚Ich kann nicht mehr.‘“ Lange hatte Grint das Gefühl, Dinge in seinem Leben zu verpassen, da er quasi nur am Set war. Als junger Vater hat er inzwischen aber sicherlich genug Abenteuer in seinem Privatleben! 😋