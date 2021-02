„Harry Potter“ ist bis heute ein Mega-Hit – die originale Filmreihe gehört immerhin zu den besten Filmen der 2000er! Rupert Grint, der damals Ronald „Ron“ Weasley spielte, ist dank der Filme einer der ganz Großen! In einem Interview verriet der Star allerdings kürzlich, dass er die Filme offenbar gar nicht so gern hat.

Ist Rupert Grint etwa kein „Harry Potter“-Fan?

In einem Interview sprach Grint über die „Harry Potter“-Filmreihe – und ließ dabei ein spannendes Detail fallen! Denn offenbar ist der Star, den die Fans als Ronald Weasley lieben gelernt haben, selbst gar kein so großer Fan der Filme. „Ich habe vielleicht die ersten drei Filme bei den Premieren gesehen“, gibt der Star zu, „aber danach habe ich aufgehört.“ Besonders spannend: Als der „Harry Potter“-Star über seine Tochter sprach, zeigt er nicht so viel Vorfreude darüber, die Filme mit ihr irgendwann sehen zu können. „Ich werde sie wohl mit ihr sehen müssen“, so Grint. So richtig begeistert klingt das nicht!

Zu seiner Rolle als Ron Weasley hat Grint trotzdem ein sehr besonderes Verhältnis, erzählt er weiter. So sei es immer ein komisches Gefühl gewesen, eine Adaption „seiner“ Rolle zu sehen, beispielsweise bei dem Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Bis heute gibt es ja heiße Gerüchte darüber, dass eine „Harry Potter“-Serie in Planung sei. Darauf angesprochen, verneint der Schauspieler, darin in irgendeiner Weise involviert zu sein. „Das wäre komisch, wenn es eine Art Fortsetzung wäre“, sagt Grint über die Serie, die von HBO Max produziert werden soll. Interessanter fände es der der „Harry Potter“-Star, wenn eine andere Gruppe von Freund*innen in den Fokus der Serie rücken würde. So oder so wären wir auf eine Serie sowas von gespannt!