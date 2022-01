Ende von „Spider-Man“ brach Fan-Herzen

„Spider-Man: No Way Home“ endet ziemlich dramatisch. Achtung, ab hier gibt’s Spoiler für den Film! Am Ende des (vorerst) letzten Teils der „Spider-Man“-Trilogie mit Tom Holland in der Hauptrolle erinnert sich niemand auf der ganzen Welt mehr an Peter Parker, Tante May ist tot und Peter ist vollkommen allein auf der Welt.

Nicht einmal sein bester Kumpel noch seine große Liebe MJ wissen noch, wer er ist. 💔 Was für ein unfassbar trauriges Ende! Gerade Fans von Peter und MJ, gespielt von Holland und Zendaya, die im echten Leben ebenfalls ein Paar sind, waren überhaupt nicht begeistert von diesem Ende. Ähnlich sehen es auch die beiden Darsteller*innen, wie sie in einem Interview verraten.

Stars entschuldigen sich für das Ende

„Es tut mir leid“, sagt Zendaya im Interview mit Marvel Entertainment. „Ich wollte, dass sie ein Happy End bekommen. Ich wollte, dass sie zusammen aufs College gehen“, so der Star weiter. „Es wäre so schön gewesen, wenn sie zusammen in den Sonnenuntergang geschwungen wären, aber es ist, wie es ist.“ Sie bestätigt erneut, wie wichtig Peter für ihre Figur MJ ist, da er einer der wenigen Menschen ist, der ihre harte Schale brechen kann, die sie um sich aufgebaut hat, um im Leben nicht enttäuscht zu werden. „Sie will ihn nicht verlieren“, so die Schauspielerin, die von Holland, der ebenfalls im Gespräch dabei ist, unterbrochen wird, mit: „Aber das tut sie.“ 🥺 Wir können nur hoffen, dass ein weiterer Film mit Holland in der Hauptrolle doch noch zu einem Happy End für die beiden endet. Aktuell ist allerdings noch unklar, ob Zendaya mit am Start sein wird.

